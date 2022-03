Megapuente marzo 2022: quanto costa arrivare ad Acapulco in auto o in camion

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Una delle destinazioni turistiche più popolari in Messico è Acapulco, una località balneare situata sulla costa del Pacifico nello stato di Guerrero. Se hai intenzione di lasciare Città del Messico (CDMX) e goderti la megapuente che inizierà venerdì 18 e durerà fino a lunedì 21 dello stesso mese e visiterà le spiagge di Acapulco, puoi farlo in auto o in autobus.

Se hai intenzione di raggiungere una delle diverse aree di Acapulco, è importante tenere conto del prezzo dei caselli e del carburante che spenderai. Se lasci il capitale, dovresti considerare che pagherai più di un pedaggio e queste sono le tasse che dovrai pagare in ciascuna di esse:

1. Tlalpan (Città del Messico). Costo: 122 pesos

2. Alpuyeca (Morelos). Costo: 77 pesos.

3. Passo Morelos (Guerrero). Costo: 164 pesos.

4. Palo Blanco (Guerrero). Costo: 151 pesos.

5. La Venta (Guerrero). Costo: 133 pesos.

6. Maxitúnel (area urbana di Guerrero). Costo: 101 pesos.

In totale, per raggiungere la destinazione, dovrai pagare 748 pesos a pedaggio, secondo l'applicazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture, Telecomunicazioni e Trasporti (SICT), con la quale gli automobilisti potranno tracciare i loro percorsi e sapere quanto spenderanno per cabine e benzina. In questo modo, in termini di carburante, verrà speso un importo approssimativo di 666 pesos se il veicolo è un'auto a sei cilindri e si riempie il serbatoio di benzina magna.

Gli automobilisti che utilizzano strade a pedaggio dovranno pagare più di 700 pesos a pedaggio per arrivare ad Acapulco (Foto: Reuters/Javier Verdin)

Per generare il proprio percorso e stimare le spese di viaggio su strada, è possibile visitare il seguente sito Web: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta e selezionare la città di origine e destinazione, così come il veicolo con cui farai le autostrade, cioè se viaggerai in auto, moto, furgone o camion.

D'altra parte, se prevedi di viaggiare in autobus da CDMX ad Acapulco, tieni presente che i viaggi durano circa cinque ore e 20 minuti. Queste sono le tariffe e le linee di autobus che offrono il servizio:

1. Costaline. Prezzo: 645 pesos a persona.

2. Executive Tourist: 696 pesos a persona.

3. Turistar Luxury: 787 pesos a persona.

Per godersi la megapuente, le capitali potranno viaggiare fino a Cuernavaca (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

D'altra parte, se stai cercando di fare una pausa vicino alla capitale, potresti visitare la città di Cuernavaca, poiché il viaggio da Città del Messico dura solo un'ora e 42 minuti e il consumo di carburante per arrivarci in auto è minimo. Nella capitale dello stato di Morelos, i visitatori possono visitare la collina Tepozteco, oltre a godere del centro coloniale che ospita il Palazzo di Cortés del XVI secolo e il Museo di Storia, in cui sono presenti murales dell'artista grafico Diego Rivera.

Per raggiungere questa destinazione, gli automobilisti devono pagare una tassa di 126 pesos per poter utilizzare l'autostrada Messico-Cuernavaca. Sebbene ci sia anche la possibilità di utilizzare l'autostrada federale, arrivare al centro di Morelos sarà molto più lento e gli automobilisti dovranno percorrere un percorso segnato da un gran numero di curve.

Un'altra delle strade più trafficate per i Chilangos durante le vacanze o i ponti è l'autostrada Messico-Puebla, a est di CDMX. Per raggiungere destinazioni come l'area metropolitana di Puebla o Tlaxcala, dovranno essere pagati 197 pesos e il viaggio dura meno di due ore.

