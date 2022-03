Maribel Pérez alla semifinale di 60 punti con 7.23

Belgrado, 18 mar sivigliana Maribel Pérez, detentrice del record spagnolo di 60 metri con 7,16 metri, si è qualificata per le semifinali dei campionati del mondo indoor con un punteggio di 7.23 che le ha regalato il terzo posto nella seconda serie, e quindi la classifica per posti. I primi tre di ogni serie sono andati al penultimo round. Nella sua vinse la svizzera Mujinga Kambundji (7.17), davanti alla trinidadiana Michelle-Lee Ahye (7.23). «Sono felice per il marchio, soprattutto per quanto tempo è. Mi sentivo benissimo. È stato il primo passo. Ora voglio divertirmi, dare il mio cento per cento in semifinale e cercare di mettere la testa in finale. È una pista veloce, un po' pulsante, ma puoi fare buoni voti», ha commentato Maribel su Teledeporte. Il campione spagnolo tornerà questo pomeriggio in pista (dalle 18.00) per competere nelle semifinali dei 60 metri. Il miglior risultato di un'atleta spagnolo in questo evento, nei campionati del mondo indoor, è stato un quarto nella sua semifinale di Digna Murillo (di origine colombiana) nel 2010. CAPO sd/jad