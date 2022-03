L'Uruguay cerca di fornire soluzioni ai settori colpiti dalla guerra in Ucraina

Montevideo, 18 Mar L'Uruguay considera una «priorità» fornire soluzioni ai settori economici colpiti dalla guerra in Ucraina, secondo le informazioni diffuse questo venerdì dal Ministero degli Esteri del Paese sudamericano. Questo comunicato riporta l'incontro tenuto a questo scopo giovedì dal ministro degli Esteri Francisco Bustillo e dagli attori del settore privato per «affrontare le ripercussioni economico-commerciali dell'invasione russa dell'Ucraina sui flussi di esportazione uruguaiani». All'incontro, che comprendeva anche rappresentanti delle ambasciate di Germania, Russia e Paesi Bassi, il Cancelliere ha determinato «come priorità la ricerca di soluzioni e assistenza caso per caso alle aziende e ai settori interessati». Secondo le informazioni fornite, è stato concordato tra le parti «di lavorare su una tabella di marcia che consenta un contatto agile ed efficiente, massimizzando le risorse disponibili» al fine di cercare di risolvere «le difficoltà specifiche del settore». Le esportazioni uruguaiane non sfuggono alle difficoltà incontrate dal commercio internazionale a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, al punto che, giorni fa, il ministro dell'allevamento, dell'agricoltura e della pesca, Fernando Mattos, ha valutato in 110 milioni di dollari il valore delle merci trattenute (come latte in polvere o carne) che dovrebbe andare in Russia. Inoltre, l'aumento dei prezzi dei carburanti e del grano, in un paese con un uso abbondante di farina nella sua dieta quotidiana, colpisce non solo il settore produttivo, che a sua volta è quello che genera le maggiori esportazioni, ma anche il consumatore finale. Il 9 marzo, il presidente dell'Uruguay, il centro-destra Luis Lacalle Pou, ha detto che il suo esecutivo non stabilirà una «fissazione dei prezzi» per contenere questi aumenti, sebbene stesse analizzando «un meccanismo» per cercare di minimizzare il loro effetto negativo. «Sanno che la pratica di questo governo non è il prezzo. Crediamo che ci siano altri meccanismi che possono aiutare a bilanciare e regolare questo aumento, che non sappiamo nemmeno quanto durerà, perché non sappiamo nemmeno quanto durerà il conflitto. Ma è meglio essere avvertiti», ha detto.