Lollapalooza torna in Cile dopo due anni di sospensione a causa della pandemia

Santiago del Cile, 17 marzo Il festival musicale Lollapalooza torna in Cile da domani venerdì dopo due anni di sospensione a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, con una griglia di artisti guidati dalla cantante pop americana Miley Cyrus e dai gruppi rock Foo Fighthers e The Strokes. Incastonato come uno dei festival di massa più importanti del continente, Lollapalooza è arrivato nel paese sudamericano per la prima volta nel 2011 e questo fine settimana celebrerà la sua decima edizione a Santiago, anche se questa volta non sarà nel parco O'Higgins, come accadeva tradizionalmente, ma nel Parco Bicentennial. Con un gran numero di artisti locali e decine di ospiti internazionali che completano uno spettacolo con più di 100 band, il festival si terrà il 18, 19 e 20 marzo in sette palchi simultanei in attesa di migliaia di partecipanti. Come dettagliato dall'organizzazione, come nelle precedenti edizioni, il festival avrà un piano di sostenibilità per ridurre il suo impatto ambientale. «La nostra piattaforma, attraverso la quale portiamo musica, arte e cultura in generale, a migliaia di persone, è anche il veicolo in cui esponiamo, ad esempio, azioni che contribuiscono a rendere il mondo un posto migliore, dove ci esortiamo a pensare che siamo tutti parte della soluzione per invertire la crisi climatica e che noi hanno la responsabilità di assumersi per frenare le sue conseguenze devastanti «, ha affermato il produttore esecutivo dell'area cultura e sostenibilità Lotus, Paola Castelvecchio. A causa della pandemia covid-19, le versioni 2020 e 2021 sono state sospese e gli organizzatori hanno annunciato che per questa edizione saranno implementate varie misure sanitarie incaricate dal Ministero della Salute (Minsal), come lo schema di vaccinazione completo obbligatorio e l'uso permanente di maschere. Ad oggi, in Cile sono state registrate 3,3 milioni di infezioni, di cui 58.494 sono nella fase attiva della malattia, cioè hanno la capacità di diffondere il virus. D'altra parte, il numero di morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel marzo 2020 ammonta a oltre 44.000 persone confermate da Minsal. Lollapalooza è un festival fondato nel 1991 negli Stati Uniti, ha lanciato la sua prima produzione internazionale in Cile e poi ha aperto l'esperienza in Colombia, Argentina e Brasile.