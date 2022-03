L'Iraq afferma di aver ucciso 5 terroristi e arrestato 49 in «operazioni preventive»

Baghdad, 18 Mar Cinque presunti membri dello Stato Islamico (IS) sono morti e altri 49 sono stati arrestati in «operazioni preventive» condotte dalle forze di sicurezza irachene nell'Iraq centrale e occidentale nei primi tre mesi dell'anno, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale INA. Si tratta di «operazioni di lungimiranza alla ricerca di terroristi», molti dei quali «sono stati in grado di nascondere la propria identità e cambiare nome», ha spiegato il portavoce del Servizio antiterrorismo Sabah Noman, citato dall'INA. Ha spiegato che un totale di 78 operazioni di questo tipo sono state effettuate a Kirkuk, Salah Edin e Diyala, dove l'IS era attivo dal 2014, e che in esse «sono morti 5 terroristi e altri 49 sono stati arrestati, compresi i leader dell'IS». L'ISIS ha conquistato vaste aree dell'Iraq nel 2014, soprattutto nelle aree sunnite, e ha perso gradualmente il controllo di quei territori da parte delle forze irachene, fino a quando alla fine del 2017 il governo di Baghdad ha dichiarato la vittoria sull'organizzazione terroristica. Tuttavia, le cellule jihadiste sono ancora attive e compiono attacchi in diverse parti del Paese, soprattutto contro le forze di sicurezza e i militari. Secondo i dati annunciati dalle Nazioni Unite a febbraio, l'IS ha tra i 6.000 e i 10.000 combattenti in Iraq e Siria e continua a lanciare attacchi a ritmo costante. CAPO sy-sr/fa/alf