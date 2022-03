L'India chiede di non «politicizzare» il possibile acquisto di greggio dalla Russia tra le sanzioni

New Delhi, 18 Mar L'India ha invitato venerdì a non «politicizzare» il possibile acquisto di greggio dalla Russia nonostante le sanzioni internazionali, in quanto Nuova Delhi «deve continuare a concentrarsi su fonti energetiche competitive», perché a differenza di altre nazioni, ha bisogno di importare l'85% del petrolio che utilizzano. «Le transazioni energetiche legittime dell'India non dovrebbero essere politicizzate», hanno detto fonti del governo indiano in una nota, dopo aver sottolineato che l'India «fa molto affidamento sulle importazioni per soddisfare il suo fabbisogno energetico». Così, ha osservato, quasi l'85% del suo fabbisogno di greggio (5 milioni di barili al giorno) deve essere importato, anche se fino ad ora «la Russia è stata un fornitore marginale», in quanto non ci sono accordi bilaterali di importazione e coprono meno dell'1% del suo fabbisogno. Attualmente, la maggior parte delle importazioni indiane proviene dall'Iraq (23%), dall'Arabia Saudita (18%), dagli Emirati Arabi Uniti (11%) o dagli Stati Uniti (7,3%), percentuale con questi ultimi che prevede di aumentare quest'anno all'11%, secondo la nota. Ma l'India ha ricordato che «gli sviluppi geopolitici hanno posto sfide significative» alla sua sicurezza energetica, non solo a causa della guerra in Ucraina, ma anche a causa delle sanzioni contro il Venezuela o l'Iran, che li hanno costretti a optare per fonti alternative spesso più costose. L'India, che ha mostrato la sua neutralità nel conflitto ucraino a causa dei suoi forti legami di difesa con la Russia e della moderazione che Mosca esercita sulla sua Cina nemica, ha criticato il fatto che alcuni paesi revocano le restrizioni quando hanno «autosufficienza» energetica o continuano ad acquistare petrolio o gas da Mosca. «L'India deve continuare a concentrarsi su fonti energetiche competitive. Accogliamo le offerte di tutti i produttori. I trader indiani stanno operando anche nei mercati energetici globali per esplorare le migliori opzioni», ha concluso. Questa dichiarazione arriva dopo che la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki è stata interrogata in una conferenza stampa martedì scorso sulla possibilità dell'India di acquisire petrolio greggio dalla Russia. La portavoce ha risposto che i paesi dovrebbero seguire le sanzioni imposte a Mosca, anche se ha osservato di non ritenere che ciò costituirebbe una violazione delle sanzioni da parte di Nuova Delhi. «Ma pensa anche a dove vuoi essere mentre i libri di storia vengono scritti in questo momento. Il sostegno alla leadership russa è il sostegno a un'invasione che ovviamente sta avendo un impatto devastante», ha aggiunto Psaki. CAPO mt/pi