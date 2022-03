L'ex campione europeo Poli Díaz condannato a 2 anni di carcere

Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), 18 Mar Lo spagnolo Policarpo Díaz, ex campione europeo dei pesi leggeri, è stato condannato a due anni di carcere per aver maltrattato il suo ex compagno. Il Tribunale per la violenza n. 2 di Las Palmas de Gran Canaria ha condannato Poli Díaz per maltrattamenti e lesioni al suo partner, un fatto che è stato ammesso dall'ex pugile, otto volte campione continentale negli anni '80 del secolo scorso. Come riportato questo venerdì dall'ufficio stampa della Corte superiore di giustizia delle Isole Canarie (TSJC), Poli Díaz è comparso mercoledì nel suddetto tribunale e ha ammesso gli eventi commessi tra il 2018 e il 2021, quando la coppia ha vissuto insieme per periodi nella capitale di Gran Canaria ea Vallecas, Madrid. Fonti del TSJC hanno indicato a Efe che il 'Potro de Vallecas, come era conosciuto ai suoi tempi come pugile, è anche indagato per aver presumibilmente minacciato il giudice che ha poi emesso l"ordinanza di custodia cautelare. Per quanto riguarda la pena inflitta e che deve scontare per intero, la sentenza indica che l'ex pugile ha riconosciuto di aver sottoposto il suo allora partner romantico a punizioni fisiche, oltre a intimidazioni, oltre a controllare le sue abitudini. Nei fatti ammessi, si afferma che Díaz «le ha impedito di truccarsi, ha scelto i vestiti e le scarpe che poteva indossare, le ha limitato la possibilità di lavorare fuori casa e ha pronunciato espressioni come 'bastardo, non vali come donna'». Allo stesso modo, la mattina presto del 23 giugno 2021, l'ex pugile le ha dato diversi colpi sotto forma di pugni, spinte e persino l'ha tenuta per il collo e l'ha premuta, provocando ferite che hanno impiegato sette giorni perché la vittima guarisse. Poli Diaz dovrà pagare alla vittima 3.210 euro come risarcimento e non sarà in grado di avvicinarsi o comunicare con la sua ex moglie per più di cinque anni e le verrà imposta una misura di libertà vigilata per cinque anni dopo aver scontato la pena detentiva. Anche l'ex campione europeo di boxe è indagato dalla Corte di Inchiesta n. 6 di Las Palmas de Gran Canaria, a seguito di una denuncia presentata per un reato di minacce dal giudice violento maschile di La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz, che gli ha ordinato di essere posto in custodia cautelare. Nel procedimento preliminare avviato a seguito della denuncia presentata dal giudice lo scorso novembre presso il tribunale della guardia, viene indagato anche un detenuto in custodia cautelare per aver minacciato di morte il magistrato e che Díaz ha incontrato nel carcere di Gran Canaria. Il giudice venne a conoscenza delle presunte minacce da parte di una terza parte annunciando che il pugile e il suddetto prigioniero, Domingo M., si erano uniti per causarle il danno. Fonti del TSJC hanno indicato a Efe che il magistrato ha presentato ricorso alla Corte di Las Palmas per l'ordinanza restrittiva imposta all'amica dell'ex pugile perché ha chiesto che fosse di 100 chilometri e solo un chilometro è stato concesso. Il giudice ha una scorta di polizia a causa di presunte minacce, hanno detto fonti TSJC. CAPO cucchiai/cmg/ram/og