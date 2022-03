Le donne rurali portano aromi e oli dai loro giardini in Colombia

Jeimmy Paola Sierra Medellin (Colombia), 18 Mar Quello che è iniziato con piccoli orti domestici per l'autoconsumo è diventato gradualmente un progetto produttivo guidato da donne rurali, un esempio di lavoro associativo e comunitario nel dipartimento di Antioquia (nord-ovest) con lo sviluppo di aromatici, oli ed estratti. Con il marchio «Somos Campo» opera nel villaggio di San José, nel comune di Marinilla, l'impianto di produzione che incarna la lotta dei contadini che si sono riuniti per contribuire allo sviluppo rurale sostenibile e andare verso la parità di genere. Nel cuore dell'Associazione delle donne rurali che cercano il futuro (AMCABF), creata nel 2004 per stimolare la partecipazione delle donne nelle sfere sociali, economiche e ambientali, è stato creato l'agrobusiness che ha trasformato la vita, come ha detto a Efe, Adriana María Torres, coordinatrice tecnica e associata. «C'erano processi di leadership, ma le donne erano ancora dipendenti dai loro mariti, quindi la necessità di creare progetti economici per noi», ha affermato Torres. TRA AROMATICI E OLI Le donne che avevano terreni disponibili iniziarono a seminare piante aromatiche e medicinali, per poi essere addestrate nei processi di trasformazione. «Dalla vendita solo di piante fresche o disidratate, è iniziato un processo di industrializzazione», ha detto. Hanno già dieci varietà di aromatici in tisane, oltre a creare un'estrazione di oli vegetali ed essenze di rosmarino, eucalipto e citronella, tra gli altri. Per AMCABF, un importante impulso è arrivato con il programma Agribusiness Acceleration Base Method (MBA), sviluppato da Interactar in collaborazione con l'ONG belga ACTEC, il governo di Navarra e la Fundación del Valle, che mira ad accompagnare imprenditori e agroimprenditori ad aumentare il loro competitività e accelerare la crescita del business. «Questo è un processo di resilienza», ha detto Torres a proposito dell'associazione, che conta 37 membri, e dell'agroalimentare «Somos Campo», vitale per i contadini colombiani e le loro famiglie nelle campagne per trovare «l'opportunità di essere felici, di andare avanti e di vivere in dignità». LEADERSHIP FEMMINILE, GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE La leader dello sviluppo agroalimentare di Interactar, Liliana Tabares, ha detto a Efe che la leadership femminile costituisce una «grande opportunità» per lo sviluppo economico nella campagna colombiana. «Le donne rurali sono leader, produttrici, imprenditrici e fornitori di servizi. I loro contributi sono vitali per il benessere delle famiglie, delle comunità e delle economie», ha detto. Questo segmento della popolazione rappresenta una «grande percentuale della forza lavoro agricola» in Colombia e ha sottolineato di essere responsabile della produzione della maggior parte del cibo raccolto, «specialmente nell'agricoltura di sussistenza», oltre ad essere responsabile della maggior parte del lavoro di cura non retribuito. Per questo motivo, si compiace del fatto che il 47% della popolazione che serve Interagendo con l'MBA agroalimentare sono donne. La pandemia ha causato una battuta d'arresto in termini di equità e il divario si è allargato nel Paese al punto che per ogni 10 uomini usciti dalla disoccupazione nell'ultimo anno, solo una donna lo ha fatto, secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). Secondo il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (DANE), nel gennaio 2022 il tasso di disoccupazione in Colombia per le donne era del 19,4%, mentre per gli uomini era dell'11,2%. RESPONSABILI DI PROGETTI COLLETTIVI Tabares ha spiegato che lo scopo della società è stato quello di trasformare le donne rurali in «agenti di cambiamento economico, ambientale e sociale» perché riescono a «responsabilizzarsi per cercare lo sviluppo della campagna, il loro benessere e quello della comunità rurale». Ha riconosciuto che in alcune regioni del paese, vedere una donna che guida è «non all'interno delle possibilità» e le sue capacità di leadership possono essere ridotte, ma con le strategie di accompagnamento che attuano, hanno trasformato le donne rurali in «project manager collettivi», come è successo con AMCABF e il suo marchio» Somos Campo». «Le donne responsabilizzate iniziano a capire che se sono state in grado di trasformare la loro agroalimentare, la loro associazione e le loro famiglie, sono in grado di trasformare la loro comunità», ha detto Tabares. Dei quasi 49.000 imprenditori accompagnati da Interactar, con accesso finanziario e programmi di formazione, il 52% sono donne. CAPO jps/ime/copy