Le chiavi del nuovo accordo tra Argentina e FMI

Buenos Aires, 18 Mar Il nuovo indebitamento dell'Argentina nei confronti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), approvato giovedì dal Parlamento argentino, consentirà di rifinanziare debiti per circa 45 miliardi di dollari e coinvolgerà politiche fiscali e monetarie volte a ridurre gli squilibri economici il paese sudamericano. Queste sono le chiavi del nuovo programma di agevolazioni estese che ora dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo per entrare in vigore: 1. ESBORSI L'accordo prevede un finanziamento di circa 45 miliardi di dollari, equivalente agli esborsi ricevuti dall'Argentina nell'ambito dell'accordo «standby» firmato nel 2018, che consiste nell'importo delle scadenze in essere previste in tale accordo più l'importo dei rimborsi in conto capitale già effettuati tra settembre 2021 e Gennaio scorso. Con gli undici esborsi ricevuti, l'Argentina dovrà affrontare i pagamenti fino al 2024 previsti nel programma 2018 e il resto sarà applicato al rafforzamento delle riserve monetarie della Banca Centrale, che attualmente si attestano a circa 37.031 milioni di dollari. 2. DURATA DEL PROGRAMMA Il programma dura 30 mesi in termini di accordo di politica economica e revisioni trimestrali — dieci in totale — ma l'Argentina dovrà restituire gli esborsi ricevuti in 12 rate semestrali da pagare tra il 2026 e il 2034. Per autorizzare ogni nuovo esborso, le revisioni valuteranno il rispetto di tre criteri quantitativi di performance: riduzione del deficit fiscale primario, riduzione dei finanziamenti al Tesoro da parte della Banca centrale e accumulo di riserve monetarie. 3. OBIETTIVI FISCALI L'accordo stabilisce una graduale riduzione del deficit di bilancio primario, dall'equivalente del 3% del Pil nel 2021, al 2,5% quest'anno, all'1,9% nel 2023 e allo 0,9 per cento nel 2024, obiettivi che l'Argentina intende raggiungere con un'espansione «moderata» della spesa reale che non rallenterà la crescita economica (dal 10,3% in 2021 a un aumento previsto della spesa reale 3,5-4,5% nel 2022), combinato con un rafforzamento della riscossione delle imposte e miglioramenti nell'amministrazione fiscale. Si è deciso di ridurre i sussidi energetici governativi (0,6% del PIL nel 2022) per migliorare la composizione della spesa pubblica, una misura che comporterà aumenti tariffari segmentati nel consumo di gas ed elettricità. Il Tesoro sarà finanziato attraverso un'espansione del collocamento del debito in pesos argentino nel mercato interno (circa il 2% del PIL all'anno durante il 2022-2024) e attraverso un aumento dei finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali e accordi bilaterali (0,4% del PIL all'anno durante il 2022-2024), che consentirà a riduzione della forma assistenza monetaria graduale da parte della Banca centrale. 4. ASSISTENZA AL TESORO E TASSI DI INTERESSE L'intesa prevede che l'assistenza monetaria della Banca centrale al Tesoro aumenterà dall'equivalente del 3,7% del PIL nel 2021 all'1% quest'anno, allo 0,6% nel 2023 e allo zero nel 2024. Si cercheranno anche tassi di interesse reali positivi per stimolare la domanda di attività in pesos argentini, al fine di aumentare i finanziamenti al Tesoro attraverso il mercato del debito interno. 5. INFLAZIONE Uno degli obiettivi principali del programma è ridurre l'inflazione elevata e persistente, che era del 50,9 per cento nel 2021. Si prevede che il tasso di inflazione scenderà a un intervallo del 38-48% nel 2022, del 34-42% nel 2023 e del 29-37% nel 2024. L'Argentina e il FMI hanno convenuto che affronteranno questo problema attraverso un approccio su più fronti. Ciò include tutto, dalla riduzione delle emissioni monetarie agli accordi sui prezzi e sui salari alle aspettative di «ancoraggio». Saranno adottate anche altre misure con l'obiettivo finale di ridurre l'instabilità dei tassi di cambio che finisce per avere un impatto sull'inflazione. 6. POLITICA DEI TASSI DI CAMBIO E RISERVE Secondo il governo argentino, non ci saranno brusche correzioni del tasso di cambio, ma ci saranno aggiustamenti per garantire la competitività a medio termine del tasso di cambio effettivo reale. Cercherà di accumulare riserve internazionali per promuovere la risposta agli shock esterni e contribuire a una maggiore stabilità. L'obiettivo è aumentare le riserve internazionali nette di 15 miliardi di dollari nel corso del programma: 5,8 miliardi di dollari nel 2022, 4 miliardi di dollari nel 2023 e 5,2 miliardi di dollari entro il 2024. CAPO nk/cjn/lll