L'argentino Furch chiede ai tifosi messicani di fermare la violenza e non finire le sbarre

Guadalajara (Messico), 18 Mar L'attaccante argentino Julio Furch ha chiesto questo venerdì ai tifosi messicani di evitare la violenza negli stadi per evitare che le sbarre vengano sradicate come è successo nel suo paese. «La violenza è qualcosa che vogliamo sradicare. Non vogliamo che ciò che è successo qualche giorno fa si ripeta (aggressioni in una partita a Queretaro), vogliamo che tutto torni alla normalità e che la gente non abbia paura di tornare allo stadio», ha detto. Furch ha ricordato che in Argentina i tifosi delle squadre in visita non possono entrare negli stadi, così tanti bambini perdono l'opportunità di sostenere i loro preferiti e godersi le partite. «L'Argentina ha pagato le conseguenze di quanto è successo per diversi anni, oggi non ci sono tifosi in visita negli stadi e molte persone sono colpite dalla violenza e spero che non si arrivi a questo qui in Messico», ha detto. Nella giornata 9 del torneo Clausura 2022, i tifosi di Atlas e Querétaro hanno recitato in atti di violenza che hanno provocato 26 feriti e 27 persone arrestate. Il campionato messicano ha stabilito che i bar del Queretaro non potranno assistere alle partite casalinghe per tre anni e alla partita in trasferta per un anno, mentre quelli di Atlas non potranno assistere alle partite in trasferta per i prossimi sei mesi. L'Atlas è quarto nella classifica del torneo di Clausura, con 18 punti su 30 possibili con cinque partite vinte, tre pareggiate e due perse. Furch, il capocannoniere della squadra rossonera, ha raggiunto 100 gol lo scorso fine settimana in Messico, un risultato che ha dedicato ai suoi compagni di squadra sia in Atlas che in Santos e Veracruz, le sue squadre precedenti. «Gli obiettivi per me sono dedicati alla squadra, per ringraziare tutti i compagni di squadra che ho avuto durante questo soggiorno in Messico che mi hanno aiutato a raggiungere quei 100 gol, sono molto felice e spero che molti altri verranno a festeggiare e continuare a dare quelle grida alla gente», ha concluso. CAPO mg/gb/cav