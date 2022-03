L'argentina Sequeira regala a Querétaro il primo trionfo dopo gli eventi violenti

Morelia (Messico), 17 Mar L'argentino Leonardo Sequeira ha segnato giovedì il gol che ha regalato al messicano Gallos Blancos de Querétaro la vittoria per 2-1 sul San Luis, che è stata la sua prima vittoria dai violenti eventi al suo stadio. All'inizio della giornata 11 del torneo Clausura, Ángel Sepúlveda è stato l'altro marcatore di Los Gallos, che il 5 marzo ha vissuto una massiccia battaglia tra i tifosi della sua squadra e Atlas che ha lasciato 26 feriti. Lo spagnolo Unai Bilbao scontato per San Luis. Dopo la partita contro l'Atlas, che hanno perso contro la violenza per 0-3, Queretaro, tredicesimo in classifica, ha aggiunto una ripartizione per 1-0 contro il Necaxa. San Luis ha cercato di superare l'11° minuto al loro primo arrivo in area avversaria, ma il portiere uruguaiano Washington Aguirre ha fermato un tiro di Jair Diaz con una sentina. Due minuti dopo, Leonardo Sequeira ha segnato un tiro in palo, un'azione che ha preceduto un contropiede in cui l'uruguaiano Abel Hernández ha ottenuto un rigore. Al 16, l'argentino Rubens Sambueza ha eseguito il colpo di punizione, arrestato da Aguerre. Nel resto del tempo iniziale il duello ha subito un letargo senza gioco offensivo. Quando non è successo nulla al duello nel secondo tempo, Bilbao ha commesso un rigore all'ecuadoriano José Angulo che Angel Sepulveda lo ha reso 1-0 a 61. San Luis pareggia sei minuti dopo con un altro rigore, ora commesso da Jorge Hernández su Jair Díaz, che il Bilbao ha trasformato in 1-1. La partita sembrava finire in parità, ma l'espulsione di Ramón Juarez a 72 ha aperto le porte a Queretaro per segnare il gol della vittoria. A 77 anni, Pablo Barrera, dalla fascia sinistra, ha messo un servizio al secondo palo dove Sequeira si è diretto a decretare il 2-1 finale. L'undicesimo giorno continuerà venerdì con la visita di Santos Laguna a Puebla. Sabato, l'UNAM Pumas ospiterà Necaxa, l'UANL Tigres a Monterrey e Pachuca a Cruz Azul. Domenica le partite finiranno quando l'America ospiterà Toluca, il campione del Guadalajara Atlas, il Mazatlan FC del León e il Tijuana del Juarez FC.