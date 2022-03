La lega francese collabora con il fondo CVC per creare la sua società commerciale

Parigi, 18 Mar La French Professional Football League (LFP) ha annunciato questo venerdì di aver aperto trattative esclusive con il fondo di investimento CVC per la creazione di una società commerciale che le avrebbe permesso di vendere i suoi diritti. Con il pagamento di 1,5 miliardi di euro, CVC avrà il 13% di quella società, che sarà valutata in circa 11,5 miliardi, secondo l'accordo adottato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di LFP, si legge in una nota. Questo è un po 'inferiore a quello che CVC ha proposto al campionato spagnolo, con il quale negozia il 10% dei diritti in cambio di quasi 2 miliardi di euro, o al campionato italiano, dove la cifra sale a 1,7 miliardi di euro. Il Parlamento francese ha modificato la legge alla fine dello scorso febbraio per consentire la creazione di questa società di sfruttamento commerciale essenzialmente dedicata alla gestione dei diritti televisivi dei club francesi. La LFP aveva quattro offerte sul tavolo: CVC, Hellman&Friedman, Oaktree e Silver Lake, ma alla fine ha optato per la prima. Il calcio francese ha urgente bisogno di liquidità, a seguito del cattivo stato delle finanze della maggior parte dei suoi club dopo che il gruppo spagnolo Mediapro ha rotto il contratto di trasmissione del campionato alla fine del 2020. A ciò si aggiunge la mancanza di reddito causata dalla pandemia. CAPO LMPG/AC/OG