La Corte di giustizia si è pronunciata contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina

L'isolamento internazionale della Federazione Russa sta crescendo e il rifiuto della misura cautelare emessa dalla Corte internazionale di giustizia (ICJ) aggiunge una nuova violazione del Cremlino al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite. La Corte di giustizia ha ritenuto plausibili i diritti che, secondo l'Ucraina, la Russia ha violato. Con 13 voti a favore e solo 2 contrari (il giudice russo Kirill Gevorgian e il cinese Xue Hanqin), la massima corte internazionale chiede che il Cremlino, ai sensi della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, fermi immediatamente e sospenda i militari offensiva contro l'Ucraina per falsità delle giustificazioni russe per l'avvio dell'invasione .

La misura cautelare è una prima vittoria giudiziaria per l'Ucraina. La sentenza della Corte di giustizia si basa sull'articolo IX della Convenzione sul genocidio del 1948, secondo cui la Corte è responsabile della risoluzione delle controversie tra le parti contraenti riguardanti l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione dello strumento. In questo contesto, le misure precauzionali dovrebbero essere attuate prontamente e fino a quando la Corte non analizzerà se il Cremlino ha interpretato male la Convenzione sul genocidio. Tuttavia, nell'immediato futuro, la vera sfida sarà l'esecuzione della misura precauzionale, poiché la Russia l'ha respinta e si rifiuta di cessare l'invasione dell'Ucraina. Di fronte a questa circostanza, l'ONU esorta la Russia a rispettare le disposizioni della Corte di giustizia internazionale ai sensi dell'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, che obbliga il rispetto delle decisioni della Corte.

Mentre le sentenze della Corte internazionale di giustizia sono vincolanti, definitive e inappellabili, l'Alta Corte di per sé non dispone di mezzi propri per eseguire la sentenza. L'Ucraina potrebbe chiedere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (le cui risoluzioni sono obbligatorie) di agire contro la Russia per non conformità con la sentenza della Corte di giustizia internazionale, ma come membro permanente la Federazione russa ha la possibilità di porre il veto su qualsiasi decisione contro di essa, come ha fatto in una riunione del Consiglio di sicurezza. Il veto è sinonimo di impunità su scala internazionale.

L'incapacità della Russia di comparire nella procedura controversa non influisce sul corso del processo. La ribellione della Russia è simile a quella degli Stati Uniti nel contesto della causa del Nicaragua contro di essa nel 1984. Le azioni militari e paramilitari contro il Nicaragua sono state fermamente condannate dalla Corte di giustizia internazionale. Tuttavia, la Corte non è mai riuscita a far sì che gli Stati Uniti ricevessero il risarcimento adeguato. Lo stesso potrebbe accadere con l'Ucraina, che ha proposto alla Russia di occuparsi dei danni subiti nel quadro della guerra.

Un'altra sconfitta diplomatica della Federazione Russa è avvenuta al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dove è stato approvato un meccanismo di indagine sulle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse dalle forze russe dal 24 febbraio (solo due voti contrari, la Russia ed Eritrea). Anche la Corte Penale Internazionale (CPI), che processa individui accusati di aver commesso atrocità, ha aperto un'indagine sulle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Lo sforzo diplomatico ucraino di utilizzare le opzioni legali e i quadri istituzionali multilaterali offerti dal diritto internazionale pubblico è stato significativo. L'atteggiamento della Federazione Russa è così criticabile che un giurista storico degli interessi russi nella Corte di giustizia, l'avvocato francese Alain Pellet, ha sottolineato che era impossibile per lui difendere Vladimir Putin, che disprezza cinicamente il diritto internazionale.

