La Corte Costituzionale approva la figura dell'assistenza militare nelle proteste

La Camera piena della Corte costituzionale ha approvato l'assistenza militare come strumento legale che può essere utilizzato in caso di interruzione dell'ordine pubblico, come le proteste. Questa cifra è sancita dall'articolo 170 del codice di polizia ed è stata implementata dal governo di Iván Duque l'anno scorso nel contesto delle manifestazioni dello sciopero nazionale.

Il dibattito nella Camera Plenaria è il risultato di una causa intentata dalla Commissione colombiana dei giuristi (CCJ), in cui hanno assicurato che i regolamenti violavano otto articoli della Costituzione politica. La CCJ ha spiegato che l'assistenza militare ha concesso poteri simili a quelli esercitati dal presidente attraverso gli stati di emergenza, quindi hanno sottolineato che avrebbe dovuto essere trattata come una legge statutaria, che è ciò che regola tali situazioni.

«Se non si stabiliscono parametri chiari e specifici per l'interpretazione e l'uso del concetto di assistenza militare, il modello costituzionale di organizzazione delle forze di sicurezza verrebbe violato e l'esercizio del diritto di riunione, manifestazione pubblica e protesta sarebbe messo a repentaglio», il documento di candidatura letto.

Un'altra argomentazione avanzata dalla CCJ è stata che il Congresso della Repubblica «ha commesso una violazione della riserva legale contro i diritti fondamentali». Secondo il Consiglio, l'assistenza militare potrebbe essere utilizzata per affrontare questioni relative all'esercizio del diritto di riunione, manifestazione e protesta. Ha anche indicato che le Forze Militari avrebbero assunto funzioni che erano di competenza della Polizia Nazionale.

Nonostante la causa intentata, nella presentazione di questo giovedì, i giudici hanno analizzato la denuncia e hanno sostenuto il regolamento con un voto di 6 a 2. In questo modo, il governo nazionale potrà avvalersi dell'assistenza militare in caso di grave interruzione della sicurezza e della convivenza, o di fronte a un rischio o pericolo imminente, o per affrontare un'emergenza o una calamità pubblica.

Da parte sua, il presidente ha assicurato alla Corte che durante lo sciopero nazionale il provvedimento era necessario. È sorto «quando durante l'esercizio del diritto alla manifestazione pubblica e pacifica ci sono atti di violenza di così alto livello da violare i pieni diritti e le libertà dei cittadini», ha affermato il presidente.

La risposta del Consiglio di Stato

È importante notare che nel luglio dello scorso anno, il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto 575 del 2021, attraverso il quale il governo di Iván Duque ha impartito misure per il ripristino dell'ordine pubblico, compreso l'uso delle forze militari. Tuttavia, nel novembre dello stesso anno, l'alta corte ha annullato la sentenza.

Una volta che il Consiglio di Stato ha accettato la tutela portata dai cittadini di Cali che si sentivano a rischio l'esercizio del loro diritto alla protesta sociale, alla vita e all'integrità personale, al giusto processo e di non essere sottoposti a sparizioni forzate, l'Agenzia Nazionale per la Difesa Legale dello Stato ha contestato quella decisione.

Il presidente Duque ha osservato che hanno contestato la decisione «perché il decreto non riguarda l'assistenza militare, ma per sviluppare un ruolo costituzionale che il presidente della Repubblica ha di istruire governatori e sindaci sulla gestione dell'ordine pubblico».

È stato il giudice Sandra Lisset Ibarra, il consigliere relatore, a dichiarare inammissibile l'azione di tutela intentata dai manifestanti contro il decreto, lasciando la sospensione dell'assistenza militare senza fondamento legale. Pertanto, con la decisione del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, questo rimedio è stato approvato nelle proteste che il paese potrebbe presentare.

