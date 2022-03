Jordan: «Ci mancavano le gambe»

Londra, 17 Mar Il sivigliano Joan Jordán ha riconosciuto dopo essere stato eliminato contro il West Ham in Europa League che la sua squadra «mancava di gambe» per poter competere contro l'intensità degli inglesi, qualcosa che ha incolpato delle numerose vittime che stanno subendo. «I costumi sono delusi, è un bastone molto duro per noi. Eravamo molto entusiasti, non in questa competizione, ma in questo round», ha detto Jordán alla stampa dopo la partita. Riteneva che il risultato dell'andata fosse stato «corto» per i meriti del Siviglia, e che contavano sul ritorno per essere una partita «diversa». «Ci è costato nel primo tempo, ci hanno stretto bene, da uomo a uomo. Nel secondo, quando lo avevamo più controllato, non potevamo entrarci, non ci mettevamo dentro i denti. Nei supplementari eravamo già molto stanchi e ci mancavano le gambe», ha detto. Il centrocampista ha detto che «non gli piacciono le scuse», ma che la realtà è che «il numero infinito di vittime che sta subendo il Siviglia ha pesato nel pareggio.