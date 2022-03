Jenaro Villamil ha battuto Ernesto Zedillo per le critiche ai governanti latinoamericani: «Il campione dell'empatia»

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

L'ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ha sorpreso tutti i messicani dopo essere riapparso con un messaggio durante la conferenza virtuale «Economic Outlook and the Future of Technology in Latin America», in cui ha criticato i governanti latinoamericani.

Durante la sua partecipazione alla tavola rotonda organizzata dalla multinazionale NTT Data, l'ex politico del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) ha lamentato che alla guida di diversi paesi dell'America Latina c'è una «ondata di governanti populisti e inetti».

A queste dichiarazioni hanno risposto i giornalisti legati alla Quarta Trasformazione (Q4), che, dai loro profili sui social media, si sono uniti a Zedillo e hanno rimproverato il suo modo di esprimersi nei confronti dei leader dell'America Latina.

Il primo a reagire è stato Jenaro Villamil, presidente del Mexican State Public Broadcasting System (SPR). In un tweet ha deriso il modo in cui l'ex presidente ha rilasciato le sue dichiarazioni e ha elencato tutti gli errori commessi durante il suo mandato, che hanno indebolito il Messico socialmente, politicamente ed economicamente.

«Afferma il campione dell'empatia e della sensibilità: Ernesto Zedillo. Lo stesso che ha detto a un mendicante: «Non ho soldi». Lo stesso che ha lasciato a tutti i messicani l'eterno debito di Fobaproa per salvare 'populisticamente' la banca e poi venderla male all'estero», ha scritto.

(Foto: Twitter)

Da parte sua, la dichiarazione Álvaro Delgado, costantemente indicato per sostenere Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e Q4, ha anche approfittato dei social network per condividere il messaggio di Zedillo e ricordare che ha promosso il «saccheggio» di uomini d'affari, banchieri e politici.

«Ernesto Zedillo, che ha portato al saccheggio di uomini d'affari, banchieri e politici il cui debito multimilionario ha ereditato dai messicani, critica 'ondata di governanti populisti e inetti' in America Latina», ha detto il giornalista.

Gli utenti di Twitter non sono rimasti in silenzio e hanno deciso di condividere la loro posizione sulla questione nei tweet di Villamil e Delgado. Alcuni hanno evidenziato altri errori commessi da Ernesto Zedillo durante il suo mandato di sei anni, mentre altri hanno sostenuto e sostenuto decisioni, come Fobaproa, perché forniva l'unica via d'uscita da quella crisi finanziaria, hanno detto.

«A differenza di AMLO, Zedillo non si limitò a strillare che l'economia gli era stata lasciata male, ma iniziò a tirare e alla fine del 2000 l'economia era già recuperata, cosa di cui altri non avrebbero mai potuto vantarsi», ha scritto @kmelinapuente, che si descrive come un economista nel suo profilo.

«Sesto anniversario di paramilitari (Chiapas) e cartelli della droga in tutto il paese Errore di dicembre Fobaproa Massacre de Acteal Dollar è passato da 3 a 10 pesos I tassi di interesse sono aumentati sopra il 120 per cento all'anno, ecc., Ecc.», ha sottolineato la giornalista Mariana Escobedo.

Ernesto Zedillo ha interrogato i governanti «populisti» dell'America Latina e la loro gestione della pandemia COVID-19 (Foto: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

Anche l'ex presidente ha approfittato dello spazio per esprimere il suo disaccordo con la gestione della pandemia in questa regione del mondo, poiché dal suo punto di vista si è trattato di un «disastro latinoamericano». Allo stesso tempo, ha sottolineato che i paesi dell'America Latina avrebbero dovuto avere i più alti tassi di mortalità e morbilità nel 2020.

«Speriamo che l'ondata di governanti populisti e inetti che stanno soffrendo un buon numero di Paesi latinoamericani venga seguita, grazie alla democrazia che, sebbene danneggiata abbiamo ancora, da leader determinati e capaci di fare ciò che è necessario per garantire che le nostre nazioni siano saldamente sulla strada. di sviluppo e superamento della nostra arretratezza storica», ha commentato l'ex presidente del Messico.

Allo stesso modo, il politico ed economista messicano si è dedicato a criticare la decisione dei governi latinoamericani di fermare e invertire la struttura riforme adottate in passato e che potrebbero stimolare lo sviluppo economico nei paesi dell'America latina.

CONTINUA A LEGGERE