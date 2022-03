Jan Ullrich mette all'asta tour in bicicletta 1998 per aiutare l'Ucraina

Berlino, 18 Mar Il motociclista tedesco Jan Ullrich ha messo fuori la bicicletta con cui ha vinto il Tour de France nel 1998 per raccogliere fondi per gli aiuti all'Ucraina. L'asta è ora aperta, continuerà fino al 6 aprile e le offerte superano già i 10.000 euro. Ullrich fu l'unico tedesco a vincere il Tour de France, ma in seguito cadde in disgrazia a causa dei sospetti di doping che lo portarono a passare dall'essere un eroe a una specie di cattivo nei media tedeschi. Anche una serie di problemi nella sua vita privata ha causato complicazioni e ha influito sulla sua salute. Nel 2021, Ullrich, che attualmente ha 48 anni, è sopravvissuto a una trombosi. Il ricavato dell'asta sarà ricevuto dall'organizzazione «Ein Herz für Kinder» (A Heart for Children) per il suo programma di aiuti all'Ucraina. CAPO rz/ism