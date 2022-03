INE ha ordinato a Morena di ritirare le promozioni sulla revoca del mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha stabilito che i partiti politici non possono promuovere la Revoca del Mandato e, a seguito di questa decisione, l'Istituto Nazionale Elettorale (INE) ha ordinato questo pomeriggio il presidente nazionale del partito Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, per ritirare i programmi promozionali su radio, televisione e social network.

Gli eventi arrivano dopo che i membri dei partiti Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e Rivoluzione Democratica (PRD) hanno denunciato Mario Delgado, presidente nazionale di Morena, per la diffusione di due video sui social network su Facebook, Twitter e YouTube.

Così come la diffusione della propaganda politica e il probabile uso di risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini per l'esercizio della revoca del mandato del Presidente della Repubblica.

L'Istituto Nazionale Elettorale (INE) ha ordinato al presidente nazionale del Movimento Nazionale di Rigenerazione (MORENA), Mario Delgado, di ritirare la pubblicità relativa alla revoca del mandato di AMLO (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Pertanto, la Commissione per i reclami e i reclami dell'Istituto elettorale nazionale (INE) ha emesso tre misure precauzionali, ne ha dichiarate due appropriate e ne ha negata una.

Per quanto riguarda il primo provvedimento cautelare, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha stabilito che è contrario alla Costituzione per i partiti politici promuovere la partecipazione dei cittadini al processo di Revoca del mandato.

Successivamente, è stato avvertito che la pubblicazione effettuata su Facebook è conforme alle caratteristiche pubblicitarie a pagamento, quindi all'Unità di Audit Tecnico è stato chiesto di analizzare se vi sia un uso improprio delle risorse da parte di Morena nel promuovere la Revoca del Mandato.

Per questo motivo, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comitato Esecutivo Nazionale di Morena, e il partito politico hanno ricevuto l'ordine di immediatamente, entro un periodo di tempo non superiore a tre ore, cancellare le pubblicazioni soggette al provvedimento cautelare.

La Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha dichiarato incostituzionale la diffusione da parte di Morena della revoca del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

La denuncia presentata dal Partito Rivoluzionario Democratico (PRD) alla Commissione Complaints and Complaints dell'Istituto Elettorale Nazionale (INE) si riferisce al presunto uso improprio della diffusione delle promozioni chiamate MEXICO NOS NEED V1 e MEXICO NEED US V2 previsto per la radio e la televisione, che, nel concetto del PRD, interferisce nel tempo ordinario nel processo di revoca del mandato posizionando l'immagine dell'Esecutivo federale, nonché che il voto dei cittadini è condizionato a favore di esso.

A questo proposito, la Commissione ha dichiarato che le misure cautelari richieste in conformità con il criterio della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), che ha stabilito che la partecipazione dei partiti politici non avviene nel meccanismo della democrazia diretta, che è la revoca del mandato.

Così, il National Electoral Institute (INE) ha ordinato a Morena di ritirare il materiale denunciato e ha chiesto loro di sostituirlo entro sei ore della notifica legale.

Tuttavia, Morena ha anche presentato una denuncia alla Commissione reclami e reclami dell'Istituto elettorale nazionale (INE) contro le pubblicazioni pubblicate il 13 marzo sul portale e sui social network del National Action Party (PAN) in quanto presumibilmente contiene manifestazioni calunniose contro il partito delle ciliegie. Secondo Morena, ha lo scopo di ridurre la simpatia nel contesto dei processi locali in corso, così come negli esercizi di democrazia partecipativa.

Questa misura cautelare non è andata avanti perché la stessa Commissione ha stabilito che «con il pretesto di una buona legge, le espressioni contenute nel materiale denunciato costituiscono la prospettiva, la critica o l'opinione del presidente nazionale del PAN e di quel partito, su questioni che sono di chiaro interesse pubblico».

Il Senato ha approvato il parere che consente ai funzionari di promuovere la revoca del mandato (Foto: EFE/Camera dei Deputati)

Le misure precauzionali imposte dall'Istituto Nazionale Elettorale (INE) a Mario Delgado e Morena arrivano dopo l'approvazione generale di ieri al Senato e in particolare il parere che consente il funzionari e legislatori possono diffondere e promuovere la consultazione sulla revoca del mandato con 67 voti a favore, 34 contrari e zero astensioni.

Il parere stabilisce un'interpretazione nella legge generale sulle procedure elettorali e nella legge federale sulla revoca del mandato, in modo che le opinioni e le azioni dei funzionari pubblici in merito alla revoca del mandato non siano considerate propaganda governativa.

