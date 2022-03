Il regolatore del Regno Unito revoca la licenza di trasmissione di RT

LONDRA (AP) - Il regolatore britannico delle telecomunicazioni ha revocato la licenza del canale RT sostenuto dalla Russia mentre indagava sulla sua copertura della guerra in Ucraina

L'entità, Ofcom, ha spiegato in una dichiarazione che non considera il licenziatario di RT ANO TV Novosti «idoneo e adatto ad avere una licenza di trasmissione in Gran Bretagna».

La decisione di venerdì è arrivata dopo l'apertura di 29 indagini, che sono ancora aperte, sull'equità della copertura giornalistica di RT sull'invasione russa dell'Ucraina, ha aggiunto il regolatore.

«Abbiamo concluso che non possiamo essere sicuri che RT possa essere un'emittente responsabile nelle circostanze attuali. Pertanto, Ofcom revoca la licenza di trasmissione di RT con effetto immediato «, ha affermato l'agenzia.