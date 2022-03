Il primo oro, per Cuba: Lazaro Martínez oro triplo con 17.64

Belgrado, 18 Mar Lazaro Martínez, 24 anni, ha vinto la prima medaglia d'oro in palio nei campionati mondiali di atletica leggera indoor questo venerdì vincendo la finale di salto triplo con un record di 17,64 metri, il miglior record mondiale dell'anno. La distanza raggiunta nel suo primo salto ha finito per regalargli la vittoria, la terza per un cubano nella storia dei campionati. Prima di lui, Yoel Garcia è stato campione nel 1997 ed Ernesto Revé nel 2014. Il successo cubano è stato completo a Belgrado, perché un altro atleta nato sull'isola, Pedro Pablo Pichardo, in competizione dal 2017 per il Portogallo, ha vinto l'argento con 17.46, un record nazionale portoghese nel campo indoor. Il bronzo è andato all'americano Donald Scott, che con 17.21 ha battuto di due centimetri il difensore del titolo, il suo connazionale Will Claye. Lo spagnolo Jordan Díaz, anch'egli nato a Cuba, ha mancato l'appuntamento a causa di un infortunio, che ha superato la classifica mondiale dell'anno con 17,27. CAPO sn/jad