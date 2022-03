Il primo latino a far parte di un gabinetto presidenziale negli Stati Uniti è morto

Lauro Cavazos, il primo latino a ricoprire una carica in un gabinetto presidenziale negli Stati Uniti, è morto, dopo una vita dedicata «all'eccellenza educativa e all'esaltazione dei latini e di altri studenti di colore», ricorda il fondo NALEO questo venerdì.

Cavazos è morto il 15 marzo all'età di 95 anni, ha riportato sul suo sito la Tex Tech University, di cui è stato anche il primo presidente latino. È stato eletto nel 1980 e durante i suoi otto anni in carica ha sostenuto studenti latini e neri.

Lauro Cavazos, nato da padre messicano, è cresciuto in Texas e quando ha finito il liceo si è arruolato nell'esercito durante gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale. Fu dimesso nel 1946 e iniziò a studiare giornalismo, ma presto scoprì la sua passione per la biologia e cambiò la sua specialità.

Nel 1988, divenne il primo ispanico a ricoprire un seggio nel gabinetto presidenziale venendo nominato Segretario dell'Istruzione, incarico che ricoprì sotto i termini degli ex presidenti degli Stati Uniti Ronald Reagan e George W. Bush.

Come Segretario dell'Istruzione (1988-1990) ha sostenuto un maggiore coinvolgimento dei genitori nell'insegnamento e ha presieduto una task force per abbassare il tasso di abbandono del 37% tra gli studenti ispanici.

«Come messicano-americano di sesta generazione e primo latino della nazione a una posizione di gabinetto presidenziale, il lavoro di Lauro Cavazos ha profondamente influenzato la nostra comunità», ha affermato la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) in una dichiarazione rilasciata venerdì.

«Cavazos si impegna per l'eccellenza educativa e la valorizzazione dei latini e di altri studenti di colore», aggiunge.

Era sposato e aveva 10 figli.

