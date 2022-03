Il partito di Leopoldo López respinge il legame con il «narcotrafficante» detenuto

Caracas, 18 Mar Il partito Popular Will (VP), guidato da Leopoldo López, ha respinto questo venerdì il presunto legame denunciato dal partito di governo e presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, con un presunto trafficante di droga arrestato in Colombia, identificato come Biagio Garofalo Forte. «Da Will Popular, rifiutiamo le storie assurde di Jorge Rodríguez, storie a cui nessuno crede, perché oltre ad essere assurde, si ripetono. Cercano solo di screditare, intimidire e perseguitare la nostra leadership», ha scritto il partito sul suo account Twitter. Ha anche detto che, ancora una volta, il governo di Nicolás Maduro ha deciso di andare «contro» questa organizzazione e l'ex vice Marco Aurelio Quiñones denunciando un presunto legame con Garofalo. «Will Popular parla a testa alta, con trasparenza, non come il regime che si occupa di difendere apertamente i criminali mentre i venezuelani non hanno nemmeno abbastanza per mettere un pezzo di pane in bocca, peggiora la crisi ospedaliera e i servizi continuano a fallire», ha aggiunto VP. In precedenza, il leader chavista e presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, ha mostrato una presunta lettera del VP, firmata da Juan Guaidó e datata 16 agosto 2016, in cui si legge che il partito ha nominato «come coordinatore municipale l'attivista Biagio Garofalo» ad Anaco, nello stato di Anzoátegui, dove «l'italo-venezuelano il trafficante di droga esercita cia le loro influenze per il traffico di droga e ha vissuto». L'organizzazione dell'opposizione ha detto che Biagio Garofalo non è il coordinatore nominato dall'anticavista né ha una lettera di nomina da Guaidó perché «nessuno l'ha avuta ad Anaco». «La presunta lettera, oltre ad essere scritta male, è una farsa. Per statuto, la direzione nazionale non può nominare i dirigenti municipali, che è una funzione degli uffici regionali», ha sottolineato. Garofalo, arrestato il 13 marzo dagli ufficiali della migrazione colombiana a Cartagena, era ricercato «dalle autorità spagnole attraverso la circolare rossa dell'Interpol», secondo un comunicato stampa diffuso dall'agenzia colombiana. «Non so se il governo degli Stati Uniti lo sappia, ma so che Iván Duque lo sa, che Ivan Duque ha usato un gruppo narco-paramilitare chiamato Los Rastrojos per il trasferimento di Juan Guaidó nella follia del 23 febbraio 2019 (...). So anche che questo signor Garofalo è il principale finanziatore di Popular Will «, ha detto Rodríguez. Il presidente del Parlamento ha anche mostrato i tweet dell'ex deputato Marco Aurelio Quiñones pubblicati il 15 marzo, in cui ha affermato che Garofalo «ha partecipato ad attività politiche e atti democratici come volontario fino al 2019». CAPO sc/sb/laa