Il Paraguay entra nel quinto giorno di proteste con il governo in cerca

Asunción, 18 Mar Il Paraguay è entrato nella sua quinta giornata di proteste venerdì per chiedere un calo dei prezzi del carburante, con il governo che cerca di costruire consenso con legislatori e manifestanti in cerca di una soluzione. Il governo ha chiesto un incontro con i camionisti come prima cosa al mattino, che poco dopo il suo inizio è entrato in una pausa in quanto non ci sono stati progressi nel dialogo. Rimane il disaccordo sulla quantità di carburante che i manifestanti chiedono di ridurre, dopo che Petroleos Paraguayos (Petropar) ha abbassato 500 guaraní (0,072 centesimi) al prezzo per litro di due dei carburanti più richiesti nel paese. Inoltre non c'è consenso sulla proposta di finanziare con un prestito estero un fondo per stabilizzare i prezzi dei carburanti attraverso un sussidio all'importazione. Prima dell'incontro, il presidente della Federazione dei camionisti paraguaiani, Ángel Zaracho, ha detto alla radio ABC che non intendono «addebitare alle persone» un nuovo credito o «far parte di un piccolo gruppo di persone privilegiate in questo paese». È stata inoltre sospesa una sessione straordinaria convocata dal Senato per discutere la proposta dell'Esecutivo. Il capo della Camera alta, Oscar Solomon, ha detto ai giornalisti che l'evento è stato «praticamente non convocato» a causa della mancanza di un quorum. Ha indicato che, «in modo maggioritario, il Senato al completo si rifiuta di occuparsi del prestito» per 100 milioni di dollari, che verrebbero iniettati come seed money nel fondo di stabilizzazione. Solomon ha riferito che incontreranno i delegati del governo e Petropar per cercare di concordare «una via d'uscita rassicurante dalla situazione». I blocchi intermittenti sono continuati in diverse aree del paese, con punti in cui sono stati osservati solo veicoli vicino alla strada, ha detto a Efe il capo delle pubbliche relazioni della Highway Patrol, Adolfo Ortega. Tuttavia, ha avvertito che nel nord del paese, specialmente in luoghi come Pedro Juan Caballero, Arroyito e Santa Rosa de Aguaray, tra gli altri, i tagli sono permanenti. CAPO lb/lll