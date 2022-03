Il giudice della Corte Suprema del Brasile ordina il blocco di Telegram, app chiave per Bolsonaro

Un giudice della Corte suprema federale del Brasile ha ordinato il blocco di Telegram venerdì, un mezzo chiave per il presidente Jair Bolsonaro e i suoi sostenitori di fronte alle elezioni, considerando che la popolare piattaforma non collabora con le autorità né combatte la disinformazione.

Il giudice Alexandre de Moraes ha dichiarato che la piattaforma «ha smesso di partecipare alle ordinanze del tribunale» in diverse occasioni e ha determinato «la completa e completa sospensione delle operazioni di Telegram in Brasile», nella decisione pubblicata sul sito web della STF.

La popolare piattaforma, di origine russa e con sede a Dubai, è installata sul 53% dei telefoni cellulari brasiliani ed è la più rapida crescita in Brasile, secondo la Corte elettorale superiore.

Ed è la chiave della strategia elettorale del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, che difende la libertà di espressione illimitata, in linea con la piattaforma.

Nella sua decisione, che risponde a una richiesta della polizia federale, il giudice ha dato all'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) 24 ore per «prendere immediatamente tutte le misure necessarie per dare attuazione alla misura».

Ha inoltre invitato le società Apple e Google e i provider Internet in Brasile ad adottare meccanismi entro cinque giorni per rendere impossibile l'uso dell'applicazione nel paese.

La sospensione «completa e completa» di Telegram durerà «fino all'effettivo rispetto delle decisioni giudiziarie emesse in precedenza», ha detto il giudice, che ha inflitto una multa giornaliera di 100.000 reais, circa 20.000 dollari, alle aziende che violano il suo ordine.

Venerdì pomeriggio, l'app funzionava ancora.

Tra gli ordini non eseguiti da Telegram che hanno portato al suo blocco, Moraes cita il mantenimento di profili aperti relativi al blogger bolsonarista Allan dos Santos, indagato per aver diffuso disinformazione, e anche la mancanza di collaborazione nei casi di abusi sessuali su minori e pornografia infantile.

Ricorda inoltre che il Tribunale elettorale supremo del Brasile ha cercato senza successo di convocare i rappresentanti di Telegram a un incontro per la società per collaborare nella lotta contro la disinformazione di fronte alle elezioni presidenziali di ottobre, come Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai sono stati compromessi.

- Una misura «non sorprendente» -

La piattaforma, che è stata soggetta a divieti o misure restrittive in diversi paesi, come India e Russia, è stata a lungo nel mirino delle autorità brasiliane, particolarmente infastidita dal fatto che la società non ha rappresentanza legale in Brasile e non risponde alle loro richieste per evitare una valanga di disinformazione nelle elezioni di ottobre come quella che ha scosso la campagna elettorale del 2018, soprattutto tramite WhatsApp.

«La misura non è né sorprendente né inaspettata e avrà grandi ripercussioni politiche ed elettorali», ha commentato su Twitter Pablo Ortellado, coordinatore del Digital Political Debate Monitor.

Per il professore, il blocco lascia a Telegram due alternative: «O risponde al sistema giudiziario brasiliano per evitare di perdere uno dei suoi maggiori mercati (...) o verrà bloccato in modo permanente, il che sposterebbe uno dei pezzi principali delle campagne elettorali».

Da mesi, Bolsonaro sta concentrando la sua appartenenza a gruppi e canali Telegram, dopo aver visto alcuni suoi post su Youtube, Twitter e Facebook cancellati a causa di false informazioni.

In un messaggio pubblicato su Twitter questo venerdì mattina, Bolsonaro ha detto, quando ha annunciato l'inaugurazione di un'opera da parte del governo: «Ogni giorno il nostro Telegram porta molte azioni di interesse nazionale, purtroppo omesse da molti».

«Siate i benvenuti e condividete la verità», ha scritto, promuovendo il suo canale su Telegram.

A differenza di altre applicazioni, Telegram consente a gruppi fino a 200.000 persone, canali senza limiti di utenti e praticamente non modera i contenuti, quindi il potenziale per i contenuti di diventare virali è infinito.

Inoltre, ha chat segrete e messaggi possono essere autodistrutti.

Sul suo sito web, si vanta di «garantire che nessun governo o blocco di paesi che la pensano allo stesso modo possa invadere la privacy e la libertà di espressione delle persone».

jm-mel/app/dga