Il Genoa vince sei mesi dopo in Serie A e si avvicina alla salvezza

Roma, 18 Mar Un gol dell'italiano Manolo Portanova è bastato al Genoa, con un giocatore in meno dal 24° minuto, per segnare tre punti preziosi contro il Torino (1-0) sei mesi dopo l'ultima vittoria nel campionato nazionale che gli serve per avvicinarsi alla salvezza su questo trentesimo giornata di Serie A. Continua la bella corsa di un Genoa, che non ha visto la sconfitta dall'arrivo del tecnico tedesco Alexsander Blessin sulla sua panchina il 20 gennaio. Sette pareggi e una vittoria, quella conquistata questo venerdì in casa contro il Torino, servono i 'Grifoni' per pareggiare il Venezia a 22 punti e mantenere vive le speranze di salvare la squadra. E la gente del posto ha avuto un periodo difficile. Si sono fatti avanti con il gol di Portanova al 13' dopo un errore del portiere del Torino Etrit Berisha, che non ha mancato il giovane attaccante per aprire i conti e certificare un ottimo inizio per la partita che ha messo fuori posto il Torino. Con la partita sotto controllo, il norvegese Leo Ostigard ha visto il secondo giallo dieci minuti dopo il gol, un'azione che ha notevolmente complicato la partita per la gente del posto. Dalla ripresa era al comando il Torino, che ha avuto la meglio con un colpo di testa dell'italiano Andrea Belloti e un altro della kosovara Mergin Vojvoda, ma il portiere italiano Salvatore Sirigu e il difensore messicano Johan Vasquez hanno mantenuto la porta inviolata per ottenere una vittoria importante che li avvicina al Cagliari, un squadra che segna la salvezza. Sei mesi dopo la loro ultima vittoria in Serie A - hanno vinto la Salernitana in Coppa Italia a dicembre -, il Genoa è riuscito a segnare tre punti, in quella che è la loro seconda vittoria stagionale nel torneo regolare, che è pari al Venezia, che ha due partite in meno da giocare, in una lotta per uscire dalla retrocessione cioè il più vicino possibile alla lotta per sollevare lo «Scudetto». Da parte sua, il Torino rimane undicesimo con 35 punti, stabilitosi al centro della classifica. CAPO TFC/ISM