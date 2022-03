Il costituzionale boliviano dichiara «illegale» la squalifica di Morales nel 2020

La Paz, 17 Mar La Corte costituzionale della Bolivia (TC) ha dichiarato «indebita e illegale» la squalifica che un tribunale giudiziario ha emesso nel 2020 contro la nomina dell'ex presidente Evo Morales a senatore e ha ordinato che venga effettuato un «risarcimento finanziario» a causa della restrizione del suo diritto a essere un candidato. La sentenza costituzionale divenuta nota questo giovedì istituisce una «riparazione globale dei diritti violati» dell'ex presidente boliviano e prevede una serie di azioni dopo aver dichiarato la «nullità» di una sentenza giudiziaria dell'ottobre 2020 che ha dato il motivo di una precedente sentenza del Supremo Tribunale elettorale (TSE) per la squalifica di Morales. Il parere del TC ammette la «classificazione del danno» e stabilisce il «conseguente risarcimento economico» a favore di Morales, che incorporano «spese giudiziarie», «perdita di profitti» e «danni consequenziali causati dalle autorità convenute». Stabilisce inoltre che l'organo elettorale del paese deve formulare regolamenti «tempestivi e appropriati» per evitare tali situazioni. LO SFONDO Per le elezioni generali del 2020, in cui sono stati eletti anche membri del Senato e della Camera dei Deputati, il nome di Morales è stato presentato come candidato a primo senatore dal dipartimento di Cochabamba, anche se si trovava in Argentina come rifugiato politico. Il Tse aveva deciso di squalificare Morales per non aver rispettato l'obbligo di risiedere nel Paese come stabilito dalla Costituzione, che ha indotto i suoi avvocati a continuare il processo in tribunale per sostenere che ha lasciato il Paese per non avere «garanzie costituzionali». A quel tempo, Morales aveva presentato una serie di denunce su presunti crimini di genocidio, terrorismo, frode elettorale e stupro legale davanti ai quali la Procura aveva emesso mandati di arresto, con accuse mosse dal governo ad interim dell'ex presidente Jeanine Áñez. Dopo le elezioni del 2019, che sono state poi annullate, ci sono state una serie di proteste da parte dei settori anti-morales che hanno denunciato i brogli elettorali e portato alle dimissioni dell'allora presidente, anche se ha affermato che in realtà era avvenuto un «colpo di Stato». Morales ha lasciato il paese prima in Messico, come richiedente asilo, e poco dopo si è recato in Argentina dove ha specificato di aver fatto domanda per la stessa condizione per, da lì, svolgere anche il lavoro di leader della campagna elettorale del suo partito, il Movimento per il socialismo (MAS). La sentenza che è stata ascoltata questo giovedì indica, in una delle sue parti più importanti, che un elemento «che non è stato considerato o analizzato» è stato l'argomento della difesa Morales che ha affermato che per «forza maggiore» la sua residenza permanente è diventata intermittente. Il TC ha stabilito che un precedente costituzionale per quanto riguarda l '"eccezione» della residenza «non è stato pienamente attuato» e quindi «il giusto processo è stato interessato». Parlando ai media, il senatore della società di opposizione Creemos Centa Rek ha specificato che questa sentenza costituzionale è stata emessa il 7 maggio 2021 e che in realtà è stata «una lettera salvata» di Morales apparire come una «vittima» e non apparire come qualcuno che «ha commesso una frode elettorale». Dopo la crisi del 2019, la Bolivia sta vivendo una polarizzazione latente, che spesso si manifesta nelle strade, tra coloro che sostengono che questi eventi siano dovuti a brogli elettorali e il governo che insieme al MAS insiste sul fatto che c'è stato un «colpo di Stato». CAPO grb/ysm/laa