I senatori messicani chiedono all'Unione europea di intercedere con la repressione a Cuba

Città del Messico, 18 Mar I senatori messicani Rogelio Márquez e Alejandra Reynoso hanno chiesto all'Unione europea per lettera di rivedere l'accordo esistente con Cuba sulle violazioni dei diritti umani sull'isola, ha riferito venerdì l'Assemblea della Resistenza cubana. «Due eminenti senatori messicani, del governo e dell'opposizione, si sono rivolti all'Unione europea con lettere personali chiedendo che il mantenimento dell'accordo di cooperazione dell'Unione europea con il regime cubano sia valutato sulla base della continua violazione dei diritti umani sull'isola», l'organizzazione riportato in una newsletter. I politici messicani che hanno inviato lettere erano il senatore Rogelio Márquez, segretario della commissione per le relazioni estere per l'Europa del Senato messicano e membro del banco del movimento di rigenerazione nazionale al potere (Morena), e la senatrice Alejandra Reynoso, del National Action Party (PAN). «Hanno inviato lettere all'Unione europea chiedendo una revisione tecnica dell'accordo esistente sulla base delle crescenti violazioni dei diritti umani a Cuba», rileva il testo. René Bolio, presidente della Commissione messicana per i diritti umani, ha fatto l'annuncio delle firme e ha anche inviato una lettera simile a suo nome, ha aggiunto la dichiarazione. L'iniziativa dei senatori arriva giorni dopo che i tribunali cubani hanno condannato 127 giovani a Cuba a 1.916 anni di carcere collettivamente per la loro partecipazione alle proteste pacifiche dell'11 luglio. «Nelle ultime settimane, importanti leader dell'opposizione cubana come Felix Navarro, sua figlia Sayli e José Díaz Silva, presidente del Movimento di opposizione per una Nuova Repubblica (MONR), e molti altri sono stati condannati e arrestati», aggiunge il testo. Allo stesso modo, nelle ultime ore, i legislatori argentini hanno inviato le proprie lettere all'Unione europea chiedendo la fine dell'accordo di cooperazione con la dittatura di Castro. E dalla scorsa settimana, si legge nel bollettino, i legislatori di Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana e El Salvador si sono uniti alla richiesta dell'Unione europea di rivedere l'accordo di cooperazione con la dittatura di Castro sulla base delle gravi violazioni dei diritti umani che si stanno verificando a Cuba, mentre il mondo è concentrato sulla guerra in Ucraina. Anche il parlamento lituano ha dimostrato un forte rifiuto di questo accordo, ha concluso il testo. CAPO mqb/esc/cpy