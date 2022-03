I 1.113 giorni del Barça senza vincere un classico

Barcellona, 18 Mar Quando il Barcellona salterà al Santiago Bernabeu questa domenica, ci vorranno 1.113 giorni senza vincere un classico. Sei partite consecutive senza vincere l'eterno rivale, che in questo periodo ha perso un pareggio e lo ha sconfitto nelle ultime cinque volte che hanno affrontato. E il fatto è che i Balgranas non hanno festeggiato una vittoria contro il Real Madrid da quando l'hanno sconfitto in trasferta a LaLiga, il 2 marzo 2019, con un gol solitario del croato Ivan Rakitic (0-1). Quindi, Ernesto Valverde era ancora in panchina. L'allenatore dell'Extremadura guiderà anche il Barça nel prossimo classico, un pareggio a reti inviolate al Camp Nou, il 18 dicembre 2019, nella partita del primo turno della LaLiga della stagione 2018-19. Dopo il suo licenziamento nel gennaio 2020 - Valverde avrebbe salutato il Barcellona con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle Classiche - la prossima partita della squadra del Barça contro l'eterno rivale è stata guidata da Quique Setién. È stata la partita di campionato del secondo turno del percorso 2019-2020, giocata il 1 marzo 2020 e che il Madrid ha vinto 2-0, grazie a un gol di Vinicius al 71° minuto e un altro di Mariano nel tempo aggiunto. Ronald Koeman era quello che si sarebbe seduto sulla panchina del Barça nelle successive tre Classiche. E l'allenatore olandese ha subito la stessa sorte di Quique Setién. Il primo è stato il 20 ottobre 2020, nella partita LaLiga del primo turno dell'anno accademico 2020-2021 tenutasi al Camp Nou e che la squadra di Madrid ha vinto 1-3. Valverde sorpassò i Bianchi al 5° minuto, Ansu Fati pareggiò tre minuti dopo e, già nella ripresa, Ramos, su rigore al 63esimo, e Modric, al 90, condannarono la partita per la squadra di Zinedine Zidane. Il 10 aprile dello stesso anno, il Barça de Koeman cadde nuovamente a Madrid. Era la partita del secondo turno giocata al Bernabeu (2-1). Benzema (min.13) e Kross (min.28) erano davanti alla loro squadra nel primo tempo, e Mingueza, nel 60°, ha tagliato le distanze per i catalani. Nell'ultima mezz'ora, il punteggio non si è più mosso. Né il Barcellona potrebbe far fronte all'eterno rivale nella prima partita di LaLiga in questa stagione. Ed è che, il 24 ottobre 2021, Madrid stava nuovamente prendendo d'assalto il Camp Nou (1-2). Alaba, in 32 anni, e Lucas Váquez, nel tempo aggiunto, sono stati gli autori dei due numerosi visitatori. E Aguero, nell'ultima giocata dello sconto, ha segnato il gol d'onore per la squadra locale. Xavi Hernández stava per evitare la sconfitta nella successiva Classic, giocata due mesi e mezzo dopo (il 12 gennaio 2022) al King Fahd Stadium in Arabia Saudita. Appena firmato per mettere a posto la squadra, impantanata in una depressione che ha portato al licenziamento di Koeman, Xavi ha guidato la sua prima Classic nelle semifinali della Supercoppa di Spagna, su una fase neutrale. Il suo Barça è riuscito a pareggiare il punteggio due volte (De Jong ha risposto al 41° minuto al gol segnato da Vinicius nel 25; e Ansu Fati ha pareggiato ancora nell'83, dopo il gol segnato da Benzema nel 72). Ma negli straordinari, Valverde ha fatto 2-3. Xavi ha l'opportunità questa domenica di terminare la serie di sei partite senza conoscere la vittoria contro l'eterno rivale. Un totale di 1.113 giorni senza festeggiare un trionfo contro il Real Madrid quando, nella precedente serie delle Classiche, il Barça ha accumulato sette partite senza perdere, tutte con Valverde in panchina. CAPO gmh/vmc/jap/og