Guerra e pane: alimenti petro-dipendenti

In una recente intervista per la BBC, Svein Holsether, CEO della multinazionale norvegese Yara, ammette che a causa della guerra e della conseguente carenza di gas naturale nei paesi in conflitto, la mancanza di fertilizzanti chimici causerà carestia: «Metà della popolazione mondiale ottiene cibo attraverso l'uso di fertilizzanti... E se questo viene eliminato, le prestazioni saranno ridotte del 50%». In altre parole, i prezzi dei prodotti alimentari prodotti da prodotti agrochimici saliranno alle stelle, creando una crisi alimentare globale.

Yara, il gigante dei fertilizzanti chimici, fa parte della catena agroalimentare, un sottosistema globale che ha perso potere e ha reso milioni di agricoltori e agricoltori in tutto il mondo dipendenti dai suoi prodotti.

Un input chiave per l'agricoltura è l'azoto. È molto abbondante nell'atmosfera e ci sono meccanismi naturali che ne consentono la cattura e la rende utilizzabile per le colture. Queste tecniche agro-ecologiche sono ben studiate, ma hanno un inconveniente: la loro applicazione su larga scala non lascerebbe alcun profitto alle mega-società ed eliminerebbe la dipendenza dagli agricoltori.

Quasi tutto l'azoto utilizzato come fertilizzante è ottenuto attraverso il processo Haber-Bosch, che consuma quantità industriali di gas fossile per ottenere ammoniaca, la base dei fertilizzanti azotati, e Yara si affida a grandi quantità di gas russo per i suoi impianti europei.

Nell'intervista, il CEO ammette che «circa un quarto dei nutrienti chiave utilizzati nella produzione alimentare in Europa proviene dalla Russia». Ma il gigante eurasiatico produce anche enormi quantità di altri nutrienti, come il potassio e il fosfato, che sono fondamentali per la produzione dei fertilizzanti chimici che supportano la catena agroindustriale. Poco dopo l'intervista, il governo russo ha esortato i suoi produttori a fermare le esportazioni di fertilizzanti.

Oggi, con questa regione centrale in guerra, le aziende agricole locali si stanno fregando le mani mentre aumentano il prezzo del pane e calcolano il loro reddito di fronte a un mondo globalizzato sull'orlo di una crisi alimentare terminale.

Ambientalisti e scienziati lo avvertono da decenni: questo sistema di produzione alimentare lineare e petro-dipendente non è fattibile. E la filiera alimentare, che lungi dall'essere fornita dalle produzioni locali oggi si basa sull'agroalimentare globalizzato, è estremamente fragile e vulnerabile.

A questo si aggiunge quello che ha detto l'IPCC: a causa del cambiamento climatico ci sarà carenza d'acqua, e prima della media di questo secolo, la metà più povera dell'umanità ne pagherà le conseguenze con la fame e le migrazioni forzate.

La Terra non sopporta più il peso che le viene imposto dal nostro modo di relazionarci con essa. Questa società termoindustriale, creata dal calore dei combustibili fossili che erano economici ma ora scarsi, costosi e pericolosi, non ce la fa più.

L'agroecologia non deve più essere considerata solo come un'alternativa: è la strada per iniziare a ripercorrere la strada della fame e della dipendenza alimentare e per valorizzare il lavoro agricolo.

E i governi devono garantire l'accesso alla terra a coloro che la abitano e si prendono cura di essa.

