Guerra all'inflazione: senza misure concrete, Alberto Fernández insiste sul controllo dei prezzi e sulla legge sull'offerta

Infine, il discorso di Alberto Fernández in cui ha promesso di iniziare la «guerra contro l'inflazione» non ha avuto alcuna misura concreta per spingere i prezzi al ribasso. In un discorso registrato, il Presidente ha sottolineato che il Congresso ha approvato l'accordo con il FMI per rifinanziare il debito di Mauricio Macri e ha alluso all'impatto che l'invasione russa dell'Ucraina avrà su input e materie prime.

Di conseguenza, ha sottolineato le conseguenze che l'aumento del grano potrebbe avere: «Aumenterebbe i costi di produzione di pane, spaghetti, farina che milioni di argentini e argentini consumano. E non si tratta di aumenti che purtroppo subiamo a causa del disordine macroeconomico che abbiamo affrontato, ma piuttosto di un impatto che colpirebbe ancora di più le famiglie con aumenti insoliti nel paniere di base».

Pertanto, ha anticipato che sarà istituito un «fondo di stabilizzazione con l'obiettivo di impedire il trasferimento di questo aumento del prezzo internazionale al prezzo pagato da argentini e argentini» e ha affermato che i ministri dell'area economica prenderanno le misure necessarie e saranno responsabili per averli comunicati da domani.

«Ho deciso che il gabinetto economico dovrebbe concentrarsi da questo momento sull'attuazione di tutte le misure necessarie per affrontare l'inflazione, in particolare ciò che vediamo nel cibo. Ho dato istruzioni ai miei ministri per costruire accordi con i diversi settori, ma che non esitano ad applicare tutti gli strumenti dello Stato per stabilire e far rispettare le misure necessarie. Saranno responsabili di tenervi informati quotidianamente sulle misure che verranno attuate da questo momento», ha affermato il presidente.

Il prezzo del grano è stato il punto in cui il Presidente ha sottolineato nel suo discorso

Inoltre, come anticipato da Infobae, ha ratificato che convocherà da questo lunedì i rappresentanti del settori produttivi, imprenditori, lavoratori formali e l'economia popolare, rappresentanti delle campagne e del commercio, piccole e medie imprese e società civile.

Alla fine, ha minacciato misure unilaterali da parte dello Stato se non avesse raggiunto un'intesa con tutti i settori coinvolti: «Speriamo di trovare accordi che aiutino a ridurre l'inflazione e garantire l'aumento del potere d'acquisto dei salari. Non smetteremo di controllare e controllare i prezzi, applicando la legge dell'offerta se necessario e utilizzando tutti gli strumenti a disposizione dello Stato per raggiungere l'obiettivo di controllare i prezzi».

«La nostra battaglia oggi è contro gli speculatori. Contro gli avidi. Contro coloro che cercano anche in situazioni così complesse di ottenere un reddito straordinario. Contro i soliti agoreros, che cercheranno di installare il salvataggio che può o cercare colpevoli rapidi e risposte semplici», ha insistito.

E ha aggiunto: «Non mi stancherò di ripeterlo: nessuno si salva da solo. Ascolterò le vostre proposte e le vostre preoccupazioni e vi indicherò le strade che stiamo percorrendo. È tempo che ogni settore rifletta sul proprio contributo a questo momento cruciale nel mondo e in Argentina».

Ha poi elencato gli obiettivi che intende raggiungere con queste misure che saranno note da domani: «Consolideremo le nostre riserve della Banca centrale. Promuoveremo gli investimenti e la produzione nazionale. Miglioreremo il finanziamento delle politiche pubbliche. Approfondiremo il dialogo e la ricerca di accordi per contenere i prezzi e migliorare i ricavi».

Gran parte del discorso è stato indirizzato alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina: «La Russia e l'Ucraina sono due paesi molto importanti nella produzione mondiale di grano. Forniscono quasi il 30% delle esportazioni mondiali di grano e quasi l'80% delle esportazioni di olio di girasole. Poi il conflitto finisce per colpire il mondo intero, perché riguarda la produzione di materie prime, che sono centrali nel nostro cibo quotidiano. Sto parlando di farina, pane, noodles e dozzine di cibi che consumiamo nella nostra vita quotidiana».

E ha proseguito: «Questo è il motivo per cui tutti i paesi stanno rapidamente iniziando a cercare l'offerta di quel bene e i prezzi stanno rapidamente iniziando a salire. Un'informazione consentirà loro di misurare la gravità del problema. Prima del 20 febbraio, giorno in cui scoppiò la guerra, una tonnellata di grano costava meno di $300. L'inizio del conflitto ha iniziato un aumento insolito che lo ha portato a livelli record. Nella storia del mondo il grano non è mai costato quello che costava in questi giorni, raggiungendo valori superiori ai 400 dollari per tonnellata».

Per portarlo al livello argentino, il capo dello Stato ha esemplificato: «Il prezzo interno del grano utilizzato per il pane, che veniva commercializzato a circa 26.000/27.000 pesos per tonnellata entro il 20 febbraio, è salito rapidamente a valori superiori a 30.000 pesos non appena è iniziato il conflitto, e negli ultimi giorni supera i 35.000 pesos per tonnellata».

«Questo ci riguarda chiaramente e si aggiunge ai molti problemi che abbiamo già e che tutti già conosciamo. Sarebbe assurdo assumersi la colpa della nostra inflazione in guerra. Ma la verità è che sta avendo un impatto negativo e sta causando maggiori problemi. È mio dovere avvertirvi che questo contesto internazionale complica ancora di più le cose. L'inflazione è un problema serio per argentini e argentini. La guerra lo aggrava», ha detto.

