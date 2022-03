Gli Stati Uniti stimano che ci siano 2.000 militanti dell'Is e 100 militanti di Al Qaeda in Afghanistan

Washington, 18 mar Gli Stati Uniti stimano che ci siano circa 2.000 militanti del gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS) e un centinaio di Al Qaeda in Afghanistan, ha detto venerdì il capo del Comando Centrale (Centcom) delle forze armate statunitensi, il generale Kenneth McKenzie. Il generale ha tenuto una conferenza stampa virtuale dal Pentagono, prima di lasciare l'incarico il 1 aprile. McKenzie ha lamentato che i talebani hanno rilasciato migliaia di prigionieri dell'IS nelle carceri di Parwan e Pul-e-Charkhi quando hanno preso il potere in Afghanistan lo scorso agosto, che «ha iniettato nuovo talento ed energia» nel gruppo terroristico, osservando che ora devono fare i conti con «i risultati di una decisione molto miope». Ha ricordato che l'Is resta impegnato ad attaccare gli Usa e che continuerà a provarci. In Afghanistan, l'Is ha compiuto alcuni attacchi importanti negli ultimi mesi, quindi ha previsto che i talebani cercheranno di limitare l'azione dell'organizzazione jihadista. «La mia valutazione è che i talebani cercheranno di agire con vigore contro l'Is», ha concluso. Riguardo ad Al Qaeda, il capo del Centcom ha sottolineato che non sono rimasti molti combattenti sul suolo afghano, solo un centinaio: «Penso che la sfida sia un po' più complicata per i talebani, a causa delle relazioni culturali, dei matrimoni misti e dei legami tra i talebani e Al Qaeda». Lo scorso 31 agosto, gli Stati Uniti hanno completato il loro ritiro dall'Afghanistan dopo vent'anni di occupazione e dopo una caotica ritirata dei loro soldati e alleati afghani. McKenzie ha ammesso che «il crollo del governo afghano (di Ashraf Ghani) non è stato il risultato desiderato» dagli Stati Uniti. La rapida avanzata dei talebani nel Paese dell'Asia centrale ha sorpreso gli Stati Uniti, che hanno visto gli insorti prendere il controllo di Kabul il 14 agosto, quando c'erano ancora migliaia di soldati e civili da evacuare, costringendoli ad anticipare il termine fissato per porre fine alla sua presenza in Afghanistan. McKenzie, che è a capo del Centcom dal marzo 2019, ha riconosciuto che se c'è una cosa che rimpiangerà per il resto della sua vita, sarà la morte di 13 soldati statunitensi e più di cento afgani in un attacco all'aeroporto di Kabul, quando è avvenuta l'evacuazione, a fine agosto. L'area operativa di Centcom copre 21 paesi e si estende dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dall'Asia centrale e meridionale. CAPO ssa/afs/lll