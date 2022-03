Gasly davanti alla Ferrari nel primo libero del Bahrain

Scrivendo sport, 18 Mar Il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) è stato il più veloce questo venerdì nella prima sessione di allenamento gratuito per il Gran Premio del Bahrain, il primo del Campionato del Mondo di Formula Uno, tenutosi sul circuito di Sakhir, alla periferia di Manama, la capitale del paese. Nel suo giro migliore Gasly ha coperto, con gomme morbide, i 5.412 metri del tracciato del Bahrain in un minuto, 34 secondi e 193 centesimi, 364 in meno del monegasco Charles Leclerc e 418 davanti allo spagnolo Carlos Sainz, i due piloti Ferrari, che hanno segnato i loro tempi con la mescola media. La seconda sessione di formazione si terrà dalle sei del pomeriggio (quattro del pomeriggio nell'ora continentale della Spagna, 15 ore GMT). CAPO arh/lm