Forte incrocio tra Santiago Cafiero e Jorge Lanata: ADEPA e FOPEA hanno ripudiato l'insulto del ministro degli Esteri al giornalista

Il ministro degli Esteri Santiago Cafiero e il giornalista Jorge Lanata sono stati protagonisti questo venerdì di una forte controversia che ha incluso un insulto in inglese da parte del funzionario nei confronti del conduttore radiofonico Mitre. Ore dopo, l'Argentine Journalism Forum (FOPEA) e l'Association of Argentine Journalism Entities (ADEPA) hanno parlato pubblicamente e hanno ripudiato le dichiarazioni dell'ex capo di gabinetto .

«Deploriamo l'atteggiamento insolito del ministro degli Esteri Santiago Cafiero, che ha risposto con un insulto a una critica del giornalista Jorge Lanata, durante un'intervista alla radio Urbana Play. Il ministro degli Esteri ha danneggiato il giornalista usando un termine inglese «, ha detto ADEPA in un primo post.

L'entità ha quindi completato il piccolo thread di Twitter tramite un post complementare. «Ribadiamo che la tolleranza nei confronti del controllo e delle critiche giornalistiche da parte dei funzionari è un segno di rispetto per la libertà di stampa e la salute nel dibattito pubblico», hanno concluso.

«Il Forum argentino sul giornalismo è solidale con il giornalista Jorge Lanata e ripudia le lamentele del ministro degli Esteri Santiago Cafiero », ha detto l'UFAPEA, anche attraverso i suoi social network ufficiali. Il primo post è stato accompagnato dall'hashtag #FOPEALibertadDeExpresión.

A questo proposito, hanno anche spiegato la situazione: «Durante un'intervista a Urbana Play, il ministro degli Esteri ha insultato il collega di Radio Mitre con una frase in inglese, la cui traduzione rappresenta un reato personale».

«La FOPEA comprende che il giornalismo è esposto a critiche e che deve essere costantemente messo in discussione per aumentare la qualità del lavoro professionale», ha continuato l'organizzazione. Tuttavia, tale discrepanza o disagio su un'opinione non può essere ridotto a insulti e lamentele personali».

Infine, hanno aggiunto: «Molto meno, quando si tratta di dipendenti pubblici. Sono loro che devono dare l'esempio del rispetto per la libertà di espressione ».

Per capire la radice del conflitto, dobbiamo tornare al recente viaggio che il ministro del governo di Alberto Fernández ha fatto in Medio Oriente per cercare investimenti. In questo contesto, è stato invitato a una mostra a Dubai dove ha tenuto un discorso in inglese che è stato criticato sui social network per le difficoltà che il ministro ha mostrato con la pronuncia (video 1). Lanata ha affrontato la situazione ridente nel suo programma e ha anche evidenziato gli errori del Cancelliere di esprimersi in inglese.

Questo venerdì, Cafiero è stato consultato sull'argomento dalla giornalista María O Donnell alla radio Urbana Play. «Ho fatto un discorso in spagnolo e quando sono arrivato mi hanno detto che non c'era una traduzione simultanea e l'ho fatto in inglese perché faceva parte dell'essere umili; la nostra missione diplomatica non è quella di accontentare chi ha rotto il Paese con la pronuncia», ha risposto.

L'ex capo di gabinetto ha detto di essere a suo agio con il suo livello di inglese e usa la lingua nella maggior parte delle riunioni a cui partecipa, senza un traduttore. Per dimostrare la sua conoscenza, Cafiero ha fatto una battuta e ha salutato il suo interlocutore in inglese alla fine dell'intervista. E in quel contesto ha sorpreso con un insulto gergale: «Lanata ha detto cose stupide su di me, penso che Lanata sia un idiota» (in spagnolo, Lanata ha detto cose stupide su di me, penso che Lanata sia un idiota). La parola «dickhead» ha altri significati: idiota, imbecille e testa di pene.

Come previsto, Lanata ha preso il guanto. Alle 10, nel suo consueto spettacolo con Eduardo Feinmann - che ironicamente si vestì da militare a causa dell'inizio della guerra contro l'inflazione - si riferiva ai detti di Cafiero e raddoppiò le sue critiche.

