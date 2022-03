Femminicidio seriale messicano di 72 anni condannato all'ergastolo

Città del Messico, 18 marzo Andrés «N», un femminicidio seriale messicano, è stato condannato venerdì all'ergastolo per l'omicidio di una donna dopo che è stato appreso giovedì che era stato condannato. «L'ufficio del procuratore generale dello Stato del Messico (FGJEM) ha ottenuto una condanna all'ergastolo per Andrés Filomeno Mendoza Celis, per un femminicidio avvenuto nel comune di Atizapán, nel maggio 2021", ha condiviso in una dichiarazione l'ufficio del procuratore generale dello Stato del Messico. Oltre all'ergastolo, Andrés «N» deve pagare 448.100 pesos (circa $22.006) come multa e 1,34 milioni di pesos ($65.807) come risarcimento per il danno. L'udienza si è svolta presso i tribunali penali del comune di Tenango del Valle. L'omicidio di Reyna «N» per il quale è stato condannato è avvenuto nel maggio 2021. «Questo individuo è stato riconosciuto colpevole di questo crimine commesso il 14 maggio 2021, nella rimostranza di una donna di 34 anni, assassinata e smembrata all'interno di un edificio in Calle Margaritas, nel quartiere Lomas de San Miguel, ad Atizapán, che era abitata dall'ormai condannato», ha spiegato il Procura. L'uomo è stato arrestato lo scorso giugno nel comune di Atizapán, nello Stato centrale del Messico. Il caso ha scioccato il Paese perché il presunto assassino avrebbe confessato di aver commesso più di 30 crimini negli ultimi 2 decenni, secondo i media locali. Le autorità hanno trovato più di 4.300 resti scheletrici provenienti da 19 corpi diversi, di cui sei identificati. «A seguito delle indagini condotte finora, è stato possibile stabilire che questo argomento potrebbe essere correlato all'omicidio di altre persone», ha detto a giugno la Procura di Stato. Lo scandalo è scoppiato mentre il Messico ha affrontato - e sta affrontando - una crisi di violenza sessista con più di 10 donne uccise ogni giorno, secondo UN Women. Il governo messicano ha registrato 1.004 vittime di femminicidio nel 2021, così come l'omicidio criminalizzato motivato dalla violenza di genere, il 2,66% in più rispetto al 2020. CAPO ai/jmrg/jrh (foto)