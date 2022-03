Circa 130 persone salvate vive dal teatro Mariupol bombardato

Odessa (Ucraina), 18 Mar Almeno 130 persone sono state salvate vive dal rifugio antiaereo costruito sotto il Drama Theatre nella città ucraina di Mariupol, bombardato due giorni fa in un attacco che Kiev attribuisce all'esercito russo. Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino, Liudmyla Denisova, ha offerto questo venerdì questi dati sull'evacuazione delle persone intrappolate nei locali attaccati mercoledì in questa città portuale nel sud dell'Ucraina, sulle rive del Mar d'Azov, ha riferito l'agenzia Interfax-Ucraina. «In questo momento, sappiamo che 130 persone sono state evacuate ma, secondo i nostri dati, ci sono più di 1.300 persone che si trovano in questi scantinati, in questo rifugio antiaereo», ha detto Denisova, che non ha specificato di più sul numero di persone intrappolate e sul loro status. «Preghiamo che tutti siano vivi, ma per il momento non ci sono informazioni su di loro», ha aggiunto il commissario ucraino, che ha anche spiegato che le squadre di soccorso continuano a lavorare sul posto. Il teatro, che è stato completamente distrutto, ospita un seminterrato che, secondo le autorità ucraine, fungeva regolarmente da rifugio per tra le 1.000 e le 1.200 persone. Le autorità locali hanno denunciato la distruzione dell'edificio, ma da allora non è stato possibile confermare il numero di persone che potrebbero esservi presenti al momento del bombardamento. Parlando alla BBC, il parlamentare ucraino Dmytro Gurin, i cui genitori sono intrappolati in quella città, ha detto giovedì che la maggior parte dei rifugiati nel teatro «sono sopravvissuti» e hanno trovato più di mille donne e bambini intrappolati nel seminterrato dell'edificio distrutto. Mariupol, una città di mezzo milione di abitanti, è sotto assedio da parte delle truppe russe per quasi tre settimane e non ha quasi nessuna fornitura di base di cibo, medicine, acqua potabile, gas o elettricità. Quasi il 70 per cento delle case della città sono state danneggiate dai bombardamenti e alcune di esse non potranno essere restaurate, indicando che ci potrebbe essere un gran numero di vittime nelle loro macerie, ha detto Denisova in dichiarazioni riprodotte dall'agenzia Ukrinform. «Certo, l'intera infrastruttura è stata distrutta. Dobbiamo fornire aiuti umanitari, perché le persone sono rimaste negli scantinati per 17 giorni senza cibo. Manca il pane. È quindi estremamente importante che ci sia un accordo sul trasferimento di aiuti umanitari», ha affermato il parlamentare. Le autorità russe hanno negato che il loro esercito fosse responsabile dell'attacco al teatro.