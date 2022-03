Borja Iglesias: «Una giornata dura», ma «c'è un finale di stagione entusiasmante»

Siviglia, 16 Il centravanti del Mar Betis Borja Iglesias ha lamentato la perdita per il corno della sua squadra contro l"Eintracht nel secondo turno di Europa League e, nonostante il colpo di «una dura giornata da digerire», ha detto che lo scontro «è sfuggito» loro perché la squadra è «pienamente convinta di quello che fa» e ha «un ultimo rimasto di stagione entusiasmante». Borja Iglesias è uscito al 78° minuto della partita per sostituire il brasiliano William José Da Silva e dodici dopo ha segnato il gol che ha dato il pareggio al novantesimo minuto e ha avuto l'opportunità di segnare nei tempi supplementari un altro di un colpo di testa che è andato alla traversa dell'Eintracht. Ha descritto, in dichiarazioni alla televisione Betis, come «un peccato» non segnare quello che sarebbe stato l'obiettivo della classifica betica e ha spiegato che proveniva da come la palla gli è arrivata, prima di sottolineare che, nonostante il duro lavoro della notte a Francoforte, l'importanza che la squadra è «pienamente convinta di quello che fa». La punta galiziana ha lamentato la sconfitta anche se ha appreso che la squadra è «super-coinvolta» e con le sfide della Lega e della finale di Copa del Rey del 23 aprile, che è «la chiave» di una finale di stagione che prevedeva come «emozionante» e con «sfide molto importanti». «Ci godremo tutto», ha detto il 'Panda' dopo una notte «dura» da dimenticare e in cui ha ottenuto il positivo dal coinvolgimento di tutti i giocatori nel progetto di Manuel Pellegrini.