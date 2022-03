Bambini con abilità elevate: la scuola è pronta per loro?

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

I bambini con abilità elevate (AACC) sono quelli che hanno una capacità di apprendimento superiore alla media e un modo di apprendimento radicalmente diverso, che li differenzia dagli altri bambini della loro età. Può essere una questione intellettuale, ma anche un tema motorio, artistico o di altro tipo. Cioè, le capacità elevate non si limitano all'intellettuale. Sono bambini che, in generale, hanno un modo di apprendere diverso dal modo tradizionale di insegnare nella maggior parte delle scuole e, spesso, si annoiano in classe. Immaginiamo un mondo che sta andando troppo lento per loro. E per di più viene chiesto loro di aspettare. Ci sono alcune caratteristiche comuni ai bambini con elevate capacità:

- Sono bambini molto curiosi, a volte molto intensi, e fanno molte domande.

- Amano imparare e lo fanno velocemente.

- Hanno un vocabolario molto sviluppato.

- Risolvono i compiti scolastici a modo loro.

- A loro piace conversare con gli adulti.

- Hanno uno sviluppo cognitivo avanzato che consente loro persino di imparare da soli.

- Hanno formulato opinioni su argomenti diversi.

- Hanno una profonda percezione delle cose che li circondano.

- Hanno una memoria prodigiosa.

- Hanno la capacità di vedere le situazioni da diverse angolazioni e di esplorare alternative. Sono molto creativi.

- Sono perfezionisti.

- Sono sensibili. A volte, troppo.

Gli studenti altamente qualificati possono essere dotati, talentuosi o eccezionalmente qualificati. Possono eccellere in tutte le aree, avere talenti in aree specifiche o eccellere in alcune altre. Ma possono anche presentare difficoltà di apprendimento, sia perché non hanno mai acquisito abitudini di studio o perché la loro motivazione è diminuita. Sono ragazzi che spesso si sentono come le pecore nere del gruppo e soffrono dal ridicolo al bullismo. Possono anche, per paura di chi è oppresso, cercare di passare inosservati, di cercare di adattarsi. Non trovando alcuno stimolo che li motiva, si distraggono o si comportano in qualche modo dirompente. Oppure si isolano. Ciò è particolarmente evidente nelle ragazze, che tendono a mascherare il loro talento per cercare di adattarsi. È molto difficile sviluppare il pieno potenziale di questi ragazzi in un ambiente ostile.

Pertanto, le competenze elevate non sono sempre sinonimo di successo accademico. La mancanza di abitudini di studio e la mancanza di motivazione sono una combinazione esplosiva che spesso finisce nei bambini che abbandonano la scuola.

È necessario promuovere, coltivare e sviluppare i talenti speciali di questi studenti e incoraggiarli ad applicare il pensiero laterale a idee, problemi e situazioni complesse, anche se alcuni di essi richiedono supporto per l'apprendimento in altre aree.

Purtroppo, il sistema continua a dirci cosa dovrebbe essere studiato, in che forma e come impararlo. In un modello educativo tradizionale, tutto è fatto in modo standardizzato: tutti fanno la stessa cosa e allo stesso tempo. Ma oggi, fare in modo che tutti i tuoi studenti facciano la stessa cosa allo stesso tempo non genererà più alcun valore aggiunto.

Un'istruzione personalizzata prende lo studente come punto di partenza. Se ognuno di noi impara al proprio ritmo, ha preferenze su come imparare e si diverte in modi diversi, è ovvio che impareremmo di più in modo personalizzato, piuttosto che se facessimo parte di una linea di produzione. Dobbiamo consentire agli studenti di gestire la propria autonomia. Ciò significa focalizzare l'attenzione su di loro, consentire loro di esplorare e imparare secondo i propri stili e incoraggiare la propria responsabilità.

Così come ci sono studenti che hanno bisogno di più sostegno o accompagnamento, ci sono altri con elevate capacità che devono anche seguire percorsi diversi. Queste traiettorie comportano la riprogettazione dei contenuti per consentire loro di raggiungere il loro pieno potenziale. Come si riflette questo aspetto in una classe? Innanzitutto, realizzare un arricchimento curriculare, cioè con slogan più complessi che li stimolino. Altre opzioni per accompagnare bambini con abilità elevate sarebbero incoraggiarli a trovare altri studenti, magari dello stesso ciclo ma non necessariamente dello stesso corso, che hanno gli stessi interessi (robotica, scrivere poesie, analizzare storie, come costruire qualcosa, ecc.) e se ne aggiungono diversi studenti con lo stesso interesse, si apre un workshop su questo argomento. La cosa interessante è che sono loro a doversi gestire da soli. La conoscenza di sé, le capacità comunicative, il processo decisionale, la risoluzione dei problemi, ecc. Devono funzionare qui. Possono anche riunirsi per prepararsi e partecipare a un hackathon o a qualche competizione che li stimoli. L'idea è sempre quella di sfidarli a realizzare il loro massimo potenziale, non di punirli con più compiti. Inoltre, è necessario monitorare lo studente e vedere se questo approfondimento o espansione dei contenuti lo favorisce, non è sufficiente o se forse è necessaria un'accelerazione graduale. In caso di dubbio, l'Asociación Altas Capacidades Argentina, attraverso i suoi professionisti, consiglia e accompagna genitori, insegnanti e dirigenti.

Li accelereremo? Il grande dilemma. Cosa succede se un bambino di quattro anni sa perfettamente come funziona il sistema digestivo o circolatorio? Lo mandiamo al college? No, perché gli mancherebbe imparare tante altre cose pertinenti alla sua età, che deve impararle al livello iniziale, dalle norme, dalle regole, dai legami, dal lavoro in gruppo, ecc Ci sono questioni evolutive dello sviluppo, pietre miliari che deve raggiungere che non dipendono dal contenuto accademico. D'altra parte, il fatto che eccellano in una particolare disciplina non implica che possano aver bisogno di sviluppare altre aree o alcune abilità socio-emotive, specialmente se hanno difficoltà a relazionarsi con i loro coetanei o altre persone.

Ci sono casi in cui anche i bambini stanno avanzando socialmente ed emotivamente. Lì, forse, si può pensare a un'accelerazione di un anno se avessero una capacità di apprendimento in base a un'età più alta. Ma non dobbiamo dimenticare che i ragazzi non sono «solo una testa». Il fatto che conoscano i contenuti non significa necessariamente che debbano essere avanzati. La scuola è il luogo ideale per socializzare. I ragazzi dovrebbero stare con i loro coetanei non solo cronologici, ma anche interessi. Quale moderazione emotiva può offrire una classe quando siamo a 3, 4 o 5 anni di distanza l'uno dall'altro? Di cosa stanno parlando, cosa suonano, cosa succede ai compleanni o alle riunioni sociali? La realtà è che dobbiamo sempre dare priorità ai bisogni dei bambini, vedere di cosa hanno bisogno per raggiungere il loro massimo potenziale e generare opportunità di apprendimento significative per loro. Dal lavoro di progetto, alla progettazione dell'apprendimento universale, al raggruppamento con altri ragazzi di altri corsi per progetti speciali con cui possono condividere interessi, o all'espansione del progetto curriculare, sono tutte opzioni valide che dobbiamo considerare.

Come possiamo vedere, questa situazione non si limita al cognitivo, motivo per cui è essenziale che il sistema si adatti allo studente e non che lo studente debba adattarsi al sistema. Abbiamo bisogno di un'istruzione per tutti. Quando un bambino si sente ignorato, dobbiamo chiederci se il sistema funziona come dovrebbe o se, forse, dovremmo apportare modifiche per includere tutti. Non solo alcuni.

