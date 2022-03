«Audiovisual Rebirth»: il lungo e tortuoso percorso di un'idea e la sua difficile realizzazione

La chiamata «Renacer Audiovisual», un'iniziativa congiunta del Ministero della Cultura e del Ministero dei Media e della Comunicazione Pubblica, ma sorprendentemente amministrata ed eseguita dal Ministero dell'Economia per un totale di 2,4 miliardi di pesos, si basava su una dichiarazione di buone intenzioni: «generare produzione e lavoro » nell'industria audiovisiva argentina, duramente colpita nei primi due anni della pandemia. È anche degno di nota per la natura federale del bando, che ha permesso la selezione di produzioni provenienti da tutte le province e/o regioni dell'Argentina.

Ora nel 2022, alcuni degli 81 progetti selezionati nelle 5 categorie stabilite (documentario unitario, serie di documentari, serie di fiction, serie di fiction storiche e serie di animazione) sono già in corso o stanno per iniziare e la prima rata del budget totale di ciascuno prescelto è stata pagata. Le cifre concesse vanno da 5 milioni di pesos per documentari unitari di produzione provinciale o regionale, a più di 66 milioni di pesos per serie di fiction di coproduzione nazionale.

Ma le buone intenzioni sembrano essere naufragate da una serie di sciatterie e improvvisazioni, oltre al galoppo inflazionistico che consuma tutto e, in questo caso particolare, liquefa le cifre stimate e premiate. Cioè: le produzioni che hanno stimato un valore nell'ottobre 2021, hanno ricevuto la prima rata di quel denaro nel febbraio 2022. «Non è più la stessa cosa, devi ridurre i costi o i giorni di riprese, il numero di attori ecc. ecc.», afferma uno dei produttori selezionati.

Sullo sfondo emerge una questione centrale irrisolta: in Argentina, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei paesi latinoamericani, non ci sono condizioni e incentivi per attrarre investimenti da un settore - quello che genera contenuti audiovisivi per piattaforme di streaming - che sta vivendo il suo» età dell'oro» nel mondo e che, per concretizzarsi, permetterebbe ai preziosi dollari di entrare nell'economia argentina. «Victoria Alonso, che è l'Argentina e presidente della Marvel, è stata nel 2019 e mi ha detto che non vuole venire a filmare in Argentina a causa di tutti gli ostacoli che ci sono», ha detto a Infobae Cultura un ex funzionario della zona.

L'annuncio di «Renacer Audiovisual» è stato fatto il 10 agosto 2021

«Questo concorso è nato dall'idea del Ministro della Cultura, che è un regista, perché l'inazione dell'INCAA è nota: perché altrimenti dovrebbero farlo, quando c'è già un ente specifico che ha struttura, competenza e denaro?» , ha detto a Infobae Cultura, una fonte ben informata nel settore audiovisivo. «Gli artisti posti sui funzionari non lavorano», viene ascoltato in alcuni uffici ufficiali sulla gestione di Luis Puenzo. La verità è che l'idea di «Reborn» con l'approvazione del vicepresidente Cristina Kirchner è stata accettata in Economia, ma questo ministero è stato lasciato all'amministrazione e all'esecuzione dei fondi.

In secondo luogo, e forse derivato da questa decisione, l'obbligo di fatturare l'importo assegnato era sorprendente. Questa non è la cosa normale in questo tipo di chiamate culturali: la fatturazione implica il pagamento anticipato dell'IVA, motivo per cui diversi produttori vincitori hanno rinunciato al denaro prima di riceverlo. «Gli importi erano relativamente bassi e quando hanno scoperto di doverli fatturare, sono scesi», rivela un produttore. «Ecco perché si dice che sia venuta fuori una simile alternativa. Era più a causa di una questione economica che di una gestione delle influenze politiche e/o dei favoritismi». Tra quelli selezionati, ci sono diversi progetti dei produttori dei principali attori del mercato locale come Nacho Viale, Martín Kweller e Fernando Sokolowicz tra gli altri.

Per Daniel Pensa, produttore di uno dei progetti selezionati e secondo vicepresidente della Film Academy, «è stata una competizione trasparente con una giuria molto preparata, ma l'IVA è dannosa». E aggiunge: «Come affronti l'inflazione? Questo va oltre la cultura, ha a che fare con la realtà economica». Secondo Fernando Sokolowicz, «Sta diventando sempre più evidente che l'Argentina non entra nella selezione dei festival, ad eccezione dei prodotti provenienti da piattaforme globali, e questo ha a che fare con il fatto che i numeri non si chiudono. Ma dimenticando ciò che è sbagliato, lo capisco come un impulso. Accolgo con favore qualsiasi progetto che coinvolga l'identità culturale dello Stato, come nel caso della maggior parte dei paesi occidentali».

Quando sono stati consultati per questa nota, due dei membri delle diverse giurie di ciascuna categoria hanno rivelato quali fossero i criteri e, in entrambi i casi, hanno negato qualsiasi interferenza politica nelle selezioni. Per la produttrice Lita Stantic «non c'era nessuna pressione di alcun tipo, era totalmente gratuita». E il regista Benjamín Avila ha spiegato: «Facevo parte di una giuria molto eclettica e ho deciso di valutare la qualità e la fattibilità della produzione».

Un'altra domanda è successa perché anche la finestra di chiamata era molto breve, anche se in seguito le scadenze sono state prorogate. Doveva arrivare con i pagamenti prima delle elezioni di metà mandato, ma non è successo e questo ha generato malcontento. Infine, lo status di «partner» dello Stato nella vendita di queste produzioni all'estero non sembra essere molto efficace, secondo il parere del settore. «Il fatto che il prodotto provenga dallo Stato è un problema. Ciò che aiuta il produttore è essere il proprietario e poi commercializzarlo. Questo non accadrà con questi progetti «, ha affermato un'altra fonte consultata.

