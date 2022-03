Ariana DeBose, da Broadway all'Oscar: «Non ho mai avuto tanta visibilità»

Javier Romualdo Los Angeles (California), 18 mar (EFEUSA). - Ariana DeBose manca solo l'Oscar perché in un anno ha vinto tutto: Bafta, Critics Choice, SAG Awards e Golden Globes. Ma l'attrice di «West Side Story», che ha trascorso un decennio sul palco prima di prendere la palla al cinema, sa di essere in un'altra fase della sua carriera. «Non ho mai avuto una visibilità così. Lavoro da quando avevo 18 anni e ora ne ho 31, quindi avere avuto un ruolo così ben accolto mi dà l'opportunità di parlare molto di me», spiega DeBose in una videochiamata con Efe. L'attrice, nata negli Stati Uniti e di origine portoricana, sta dando l'ultimo impulso alla sua campagna di promozione per vincere l'Oscar come miglior interpretazione non protagonista per aver dato vita alla storica Anita di «West Side Story». Con il periodo di voto ora aperto per i membri della Hollywood Academy, il suo nome appare nelle piscine ben al di sopra del resto dei candidati: Kirsten Dunst («Il potere del cane»), Aunjanue Ellis («King Richard»), Jessie Buckley («La figlia perduta») e Judi Dench («Belfast»). Non esiste un mezzo, una copertina di una rivista o un poster pubblicitario che resista all'uragano DeBose, i cui crediti hollywoodiani sono contati sulle dita di una mano e includono la versione televisiva del musical «Hamilton» e il film musicale «The Prom». «Tutto questo mi ha ricordato che essere famosi o riconosciuti è diverso dall'essere un'attrice. Non ho mai avuto il desiderio di essere influente, non è mai stato il mio campionato», riconosce. ANITA DA «WEST SIDE STORY», UN RUOLO CHE BENEDICE L'ATTRICE CHE LA INTERPRETA Ma il ruolo dato da questa recente mostra sembra benedire l'attrice che lo assume: nella nuova versione di «West Side Story», diretta da Steven Spielberg, DeBose è Anita, la stessa che Rita Moreno interpretò nell'adattamento del 1961. Moreno è poi diventata la prima donna ispanica a vincere l'Oscar, lo stesso che DeBose sta per ottenere. Per questo motivo, alla cerimonia della Critics Choice, la giovane ha ringraziato Moreno «per aver aperto la strada» ad altre attrici latine, dopo aver vinto un premio per il quale la veterana era anche in competizione per il suo piccolo ruolo nel nuovo adattamento del musical. Quello che sembrava un ciclo di chiusura nasconde in realtà l'apertura di molte opportunità, perché l'Anita a cui DeBose dà vita è molto diversa da quella del film originale. «Sono afro-latina, cammino il mondo in un modo diverso e penso che questo la renda (Anita) diversa», spiega. Volevo esplorare argomenti come l'accettazione e l'appartenenza». È quanto è stato raccontato a Spielberg nella fase finale del casting di «West Side Story» quando, dopo aver dimostrato le sue doti di canto e danza, ha detto di essere «stretta», nera, e che quindi, «anche la sua Anita sarebbe stata». «HOLLYWOOD RITRAE QUELLA CHE PENSA SIA L'ESPERIENZA LATINA NEGLI STATI UNITI» Il personaggio, che ripete queste parole in perfetto spagnolo nel film, ha finito per espandere le sfide identitarie riflesse nella sceneggiatura di un film che, se si è distinto per qualcosa, è perché ha alimentato le tensioni razziali nella New York del XX secolo. «Hollywood si è abituata a ritrarre quella che pensano sia l'esperienza vissuta dai latini negli Stati Uniti. (...) Ma ci sono molti modi per vivere e prosperare negli Stati Uniti come persona ispanica. Stiamo solo graffiando la superficie», dice. Un discorso interessante per Hollywood, dove è già assicurata di progetti futuri che vanno dai film di spionaggio («Argylle») alla fantascienza («I.S.S.»). Il suo lavoro a Broadway le ha fornito i migliori strumenti come interprete ed è per questo che per lei «non c'è differenza nel modo in cui viene creato un personaggio, ma nel capire chi è il suo pubblico». Se la fama viene «come un derivato del suo lavoro», benvenuta, ma per DeBose la priorità è un'altra. «Amo fare l'attrice e continuerò a recitare, ballare e cantare per quanto mi è permesso», promette. EFESO romu/agf (foto)