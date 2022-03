Alberto Fujimori: Keiko Fujimori rompe il silenzio dopo il ripristino della grazia a suo padre

La figlia di Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha parlato per la prima volta da quando suo padre ha ricevuto la ratificazione della grazia concessa a lei nel 2017 dall'ex presidente Peter Paul Kuczynski.

Dall'esterno della sua casa di San Borja, l'ex candidata presidenziale ha detto alla stampa che, in questo momento, la cosa principale per la sua famiglia è garantire la salute del patriarca della famiglia, che è delicato e «abbastanza fragile».

«Ora io e i miei fratelli sappiamo dove alloggerà mio padre. Vedi anche tutti i dettagli per continuare a monitorare la tua salute. Ricorderete, qualche giorno fa, ha avuto una crisi di fibrillazione atriale, combinata con fibrosi polmonare, perché la sua situazione è piuttosto fragile», ha detto.

«Ora che sarà sotto la nostra responsabilità, faremo in modo che la sua salute sia controllata in modo equo. (...) In queste ore o giorni, dobbiamo vedere il luogo o il luogo, i controlli medici, perché sappiamo che ha avuto un controllo medico. Cercheremo di rimandarlo, ma non per molto. Per noi la cosa più importante è la salute di mio padre», ha aggiunto.

Sulla sentenza della Corte costituzionale (TC), che ha concesso l'habeas corpus all'ex capo della stato grazie ai voti dei giudici José Luis Sardón, Ernesto Blume e Augusto Ferrero, il leader di Fuerza Popular , ha detto che si aspettano con cautela che la procedura burocratica venga eseguita in modo che la libertà del padre venga eseguita nei prossimi giorni.

«Come famiglia, sta a noi aspettare i prossimi passi. Ho ascoltato gli avvocati, il dottor Nagasaki e il dottor Riera, che la risoluzione verrà emessa. Immagino che, nei prossimi giorni, questa risoluzione debba andare alla magistratura e poi deve essere eseguita attraverso l'INPE (Istituto Penitenziario Nazionale del Perù)», ha detto.

Per quanto riguarda i commenti negativi che ha ricevuto a causa della grazia di suo padre, Keiko Fujimori ha detto che i detrattori «hanno il diritto» di parlarne e ha scelto di non commentare l'argomento.

«Al momento non ho intenzione di entrare in polemiche. Come capirai, come famiglia, siamo grati a Dio, principalmente, perché questa decisione è una decisione di giustizia dopo diversi anni che abbiamo desiderato e atteso. Soprattutto, a causa degli anni in cui mio padre è e per il suo stato di salute», ha detto.

Infine, ha rivelato i dettagli di come suo padre ha ricevuto la notizia della sua libertà: «Sono stato in grado di parlare con lui. Mi ha chiamato, ha ricevuto con cautela (il fallimento del TC). Soprattutto, gli abbiamo chiesto molta serenità, perché in questo momento dobbiamo prenderci molta cura del suo cuore», ha aggiunto.

Ciò coincide solo ore prima dall'avvocato dell'ex presidente, Cesar Nagasaki, che ha commentato che Fujimori Fujimori ha tenuto un lungo silenzio quando ha saputo di essere di nuovo libero.

«Ho appena parlato con il presidente Fujimori e gli ho comunicato la sentenza coraggiosa e storica che la Corte Costituzionale ha emesso a maggioranza, (...) ha avuto un profondo silenzio e ci siamo dati un grande abbraccio, gli dico di godersi questo momento di felicità. Non conosceva la notizia, l'ho sentita da te, dalla stampa, immaginalo?» , ha detto ai media fuori dalla prigione di Barbadillo.

«(Quando ha saputo la notizia della sua grazia) Il presidente era entusiasta, la pressione si sta misurando. Ovviamente ha provato un grande sollievo perché, come avevamo già parlato con il presidente, era totalmente ingiusto che morisse in prigione. Non si tratta di impunità, è in prigione da anni ormai, non si tratta di evitare la punizione, di valutare se sia umano che un uomo muoia in prigione», ha proseguito.

Va notato che Alberto Fujimori rimarrà fino alla prossima settimana nel carcere di Barbadillo situato nel distretto di Ate, dove aveva scontato una pena detentiva di 25 anni.

CONTINUA A LEGGERE