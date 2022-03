Agenda informativa America foto per il 18 marzo 2022

INFORMAZIONI GENERALI Mondo.- Monitoraggio della pandemia di coronavirus, delle campagne di vaccinazione, della crescita delle infezioni e dell'ondata causata dalla variante omicron. Lima (Perù) .- Reazioni al ripristino della grazia concessa nel 2017 all'ex presidente Alberto Fujimori. Tegucigalpa (Honduras) .- La missione di osservazione elettorale dell'Unione europea presenta il rapporto finale sulle elezioni generali in Honduras il 28 novembre 2021. Città del Messico (Messico) .- Conferenza stampa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bogotá (Colombia) .- Le autorità elettorali pubblicano il conteggio finale delle elezioni per il Senato tra le accuse di presunte frodi fatte dalla coalizione di sinistra Pact Histórico. Panama City (Panama) .- Il presidente della IACHR, Ricardo Pérez Manrique, tiene una conferenza stampa dopo una visita alle stazioni di accoglienza dell'immigrazione (MRE) a Panama. Quito (Ecuador) .- Gli insegnanti protestano per chiedere salari migliori. Mondo.- Seguito delle reazioni ufficiali e delle dimostrazioni dei cittadini sul conflitto tra Russia e Ucraina. Washington (USA). - Copertura della Casa Bianca. ARTE, CULTURA E INTRATTENIMENTO Tokyo (Giappone) .- Tokyo Fashion Week. Seoul (Corea del Sud) .- Seoul Fashion Week. India.- Festa santa. SPORT CALCIO Il direttore tecnico del Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, annuncia la squadra finale per le partite contro Ecuador e Perù. Partite del campionato europeo. BASKET Partite di Euroleague. TENNIS Apri BNP Paribas Tennis a Indian Wells. SPORT MOTORISTICI Anteprima del Gran Premio di Formula Uno del Bahrain. MOTOCICLISMO Anteprima della MotoGP a Lombok. ATLETICA LEGGERA Campionati mondiali di atletica leggera indoor a Belgrado. CAPO Tabella di editing grafico America (57 1) 3214855 Ext. 141 graficabogota@efe.com obm/it/mf