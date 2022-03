1-1. Getafe sopravvive all'assedio di Athletic in inferiorità

Ramon Orosa Bilbao (Spagna), 18 Mar Athletic Club e Getafe hanno pareggiato per un gol a San Mamés in una partita con i gol di Enes Ünal e Yuri Berchiche nel primo tempo e in cui la squadra di casa non è riuscita a sfruttare i numeri di inferiorità in visita a causa dell'espulsione di Jorge Cuenca nell'ultimo quarto di partita. È stato uno scontro di chiaro dominio del Bilbao, anche se più forse contro undici che contro dieci, in cui David Soria è riuscito a vincere i tiri di Iñaki Williams, negato contro il gol, e Daniel Vivian. Con questo risultato, l'Athletic vede come sempre più difficile la qualificazione europea a cui aspira e che è provvisoriamente a sei punti dalla fine, e il Getafe guadagna ossigeno nella loro lotta per mettere terra al centro con la retrocessione, dalla quale fuggono momentaneamente a cinque punti. Come la scorsa stagione, il Getafe è andato avanti prima che gli spettatori si sedessero ai loro posti. Anche se questa volta i poco più di due minuti che Enes Ünal ha impiegato per aprire le marcature non sono stati come i soli 19 secondi in cui Marc Cucurella lo ha fatto allora. L'ariete turco ha concluso, davanti alla difesa di casa, un cross dalla destra di Djené nella seconda partita dopo la prima curva della partita. Anche se il colpo di testa, sotto, non è uscito molto stretto al bastone, è risultato molto forte e molto difficile per Unai Simón. Da lì lo scontro ha preso una strada strana, visto che l'Athletic lo ha dominato chiaramente e occasionalmente, nonostante i numerosi errori nei passaggi in situazioni senza troppe complicazioni, soprattutto da parte di De Marcos, Yeray e Vesga. Nei primi arrivi, due della Williams, altri due di Vesga e uno di Berenguer, l'Athletic mancava di vantaggio e solo dopo l'equatore del primo tempo le occasioni erano chiare. È interessante notare che il Getafe ha risposto con un tiro cross di Ünal. La prima grande occasione biancorossa è stata un colpo di testa di Vivian, in una commedia piazzata, ben risposto balo palos di Soria. Nel secondo, è arrivato il sorteggio. Un gol di Yuri nel suo stile, un giro sulla sinistra, appoggiato a un compagno di squadra, questa volta Williams, e un potente tiro finale a rete. Un altro tiro di Williams, respinto in corner da Soria, e un tiro incrociato da dentro l'area di Vivian potrebbero essere 2-1. È stato anche minacciato da altre due azioni di Willams. Entrambi, tuttavia, sono in fuorigioco. Come un precedente, sempre con 0-0, in cui Oscar ha messo alla prova Simon. Un colpo di testa che non ha agganciato bene Williams ha aperto un secondo tempo in cui il VAR è al centro della scena. Ciò ha annullato per fuorigioco l'1-2 che Aleñá aveva segnato su un pallone di Damián all'incapace difesa locale. Successivamente, dalla sala VOR a Gil Manzano è stato chiesto di rivedere un rigore che aveva segnalato da Olivera a Sancet, che alla fine ha subito un fallo al limite dell'area di rigore. Ma con l'espulsione a Cuenca al posto di quella gialla a causa dell'ingresso prima dell'azione di Olivera, che alla fine non è stata considerata punibile. Cuenca si è fermato in fallo Sancet essendo l'ultimo difensore. Con l'inferiorità del Getafe, l'assedio di Bilbao si è intensificato, cosa che a volte è stata tradotta a malapena. Unica netta, altro colpo di testa di Vivian ben respinto da Soria. - Scheda tecnica: 1 - Atletico: Unai Simon; De Marcos (Petxarroman, m 89), Vivian, Yeray, Yuri; Berenguer, Victor (Nico Williams, m 72), Vesga, Muniain (Serrano, m 89); Sancet (Raul Garcia, m 78) e Iñaki Williams (Villalibre, m.78). 1 - Getafe: Soria; Damian, Djene, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleña (Juan Iglesias, m.87), Gonzalo Villar, Oscar (Va bene, m.78); Sandro (Borja Mayoral, m.73) e Enes Ünal (Mata, m.87). Gol: 0-1, m.3: Enes Ünal. 1-1, m.29: Yuri. Arbitro: Gesù Gil Manzano. Ha espulso Cuenca, al 65esimo minuto, per aver rovesciato Sancet, essendo l'ultimo difensore; e Jankto, per aver protestato dalla panchina, al 90esimo. Inoltre, ha mostrato un cartellino giallo ai locali Vesga (m.79), Petxarroman (m.93) e Yeray (m.96), e ai visitatori Mitrovic (m.25), Ünal (m.32), Djené (m.86), Mata (m.93) e Damian (m.97). Incidenti: LaLiga Santander Partita alla 29a giornata giocata a San Mamés davanti a 37.367 spettatori. CAPO gol/ismo (foto)