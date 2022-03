Viktor & Rolf presenterà la prima sfilata della linea sposa a Barcellona.

Madrid, 17 marzo L'azienda di lusso Viktor & Rolf ha annunciato che presenterà la prima sfilata mondiale della linea Viktor & Rolf Mariage alla Barcelona Bridal Night, la serata di gala della Barcelona Bridal Fashion Week, che si svolgerà il 20 aprile. Secondo l'organizzazione dell'evento, la parata si terrà presso il Xavier Corberó Research and Art Activity Center. Creata dagli artisti Viktor Horsting e Rolf Snoeren, è una delle aziende più popolari nel mondo dell'alta moda, che unisce arte e design. Nella collezione dedicata alla sposa, presenteremo proposte per la stagione primavera/estate 2023, oltre a una selezione di pezzi emblematici della collezione di abiti della linea Haute Couture e Mariage. Il duo olandese è noto per la sua capacità di combinare l'innovazione con la trasgressione, la moda, l'arte e la filosofia. Il loro inizio nel mondo della moda sposa risale al 2017. Ispirati dall'influenza della Haute Couture classica, gli elementi iconici di Viktor&Rolf sono stati esplorati in un approccio moderno e coinvolgente. I creatori hanno firmato l'abito da sposa della principessa Mabel di Nassau in arancione. «Sono sempre stato affascinato dagli abiti da sposa perché sono come una storia e sono un piccolo universo in sé. Questa è l'icona di uno dei momenti più belli della mia vita». Horsting e Snoeren.Efe hanno detto in una nota. crf