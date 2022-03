Un'acida favola francese sul governo di Bolsonaro «Ant Licking»

Parigi, 17 Mar Il leader del dittatore e manipolatore Alessandro Contente sale al potere nella Amazzonia Democratic League, uno dei paesi più importanti del pianeta. Il suo inseparabile compagno è un dolce leccare le formiche. Inizia così «La Tamanoir» («Anteater»), un'opera ispirata al governo con Jair Bolsonaro, che mescola finzione e favola. Con questo libro pubblicato in francese dalla casa editrice Le Poisson Volant, il francese David A. Lombard (1975) trova terreno fertile per «attaccare l'epidemia populista» che si è diffusa in diversi continenti. «Ho iniziato a scrivere nel settembre 2019, circa nove mesi dopo l'elezione a Bolsonaro. A quel tempo, l'uscita del tono era già stata ascoltata. Questo romanzo è una forma di risveglio politico che integra saggi e giornalismo». Lo dice in un'intervista a EFE Lombard. Questo medico parigino ha trascorso una lunga giornata di lavoro in ufficio per un anno e mezzo, ha scritto un lavoro corale di 500 pagine che tesse diverse storie sviluppate in diverse parti del mondo, ma alla fine sono confluite in Brasile. Il suo «attaccamento emotivo» al Paese, scolpito dal viaggio, dall'amicizia e dall'ammirazione per la cultura locale, lo ha reso interessato a quanto accaduto in Brasile a Bolsonaro. Ai suoi occhi, riflette la tendenza «populista-agitazione» impiantata in altri Paesi. «Il Brasile è importante nella pianificazione geopolitica, demografica ed economica; e ciò che accade lì ha un forte impatto ecologico su tutto il mondo, sostiene. In effetti, la protezione dell'ambiente è uno degli assi su cui si sta lavorando e la novità sono diversi episodi ispirati all'ondata di incendi che si sono verificati in Amazzonia tra luglio e settembre 2019. Il femminismo sottolinea anche che «i personaggi femminili sono più forti e forse più forti degli uomini», sottolineato da Lombard. Tra questi, Atia, la first lady di Alessandro Contente, «rivela tutta la grandezza» quando sfida il marito. Il leccarsi le formiche, esemplare del tipo albino, è un'opera che dà senso a una favola, e il suo curioso rapporto con Contente apre le porte all'interpretazione. Per un personaggio che interpreta un leader autoritario, un animale docile (un amuleto che gli viene dato quando arriva al potere) è essenziale perché assorbe gli insetti, gli insetti più temuti al mondo. «Le formiche incarnano la natura selvaggia e innocente. Il suo carattere dolce e gentile contrasta con la fuoriuscita intrinseca di Contente», conclude l'autore. tc/mgr/fp