Stephanie Cayo è descritta da Vogue come una «attrice andina» e ha una discussione completa su Twitter

«Dalle soap opera locali all'essere la protagonista del primo film peruviano di Netflix; questa è la carriera di un'attrice andina.» è la discesa di un articolo scritto da Vogue, una rivista di moda e tendenza sull'attrice peruviana, Vogue, che ha iniziato una discussione completa sui social network, Stephanie Cayo Questa nota indica la partecipazione dell'artista alla produzione. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, si terrà venerdì 18 marzo.

Un articolo web che passa in rassegna la sua carriera, il suo luogo di origine e i social network, ciò che ha affascinato gli utenti di Internet è stata la parola «attrice andina» per il suo significato profondo di fronte a un paese multiculturale tra etnia e costumi. Ha portato a una discussione su come vengono ritratti i peruviani. È una visione internazionale.

La critica di alcuni si basa sull '"appropriazione culturale» e coloro che sono benevoli iniziano riferendosi al fatto che il Perù è considerato un paese andino.

Le persone favorevoli lo esemplificano da ciò che leggono nel passaporto «Comunità andina» o al punto che il Perù è un paese andino perché fa parte delle Ande. Un altro esempio è quello di ricordare il soprannome dell'ex calciatore peruviano Claudio Pizarro come «bombardiere andino».

Chi critica le menzioni negli articoli di Vogue inizia con il concetto di appropriazione culturale. Il concetto di appropriazione culturale è il momento di adottare un elemento culturale per ridurne il valore o eliminare il suo vero significato. Il dibattito ha raggiunto un punto in cui il Perù è considerato «paese andino», «paese amazzonico», «paese creolo», tra gli altri termini usati nei social network.

Fino ad ora, l'attrice peruviana non ha parlato della notizia, ha solo condiviso una nota su Instagram (che ha causato polemiche su Twitter), e la sua ultima la partecipazione fuori dal palco è stata dopo l'uscita del trailer. Era una dichiarazione. Il film Netflix «Until We See You Again», chiama il social network «Mailbox of Complaints».

«So che ci possono essere diverse opinioni. Quindi non hanno idea e non sanno cosa stanno aspettando. Innanzitutto, lamentati perché non è stato fatto e, quando è fatto, lamentati del «perché». Inoltre, è il nostro Paese, il tuo Paese, il nostro Paese». L'attrice peruviana ha aggiunto.

Difficoltà di ripresa a Machu Picchu

Stephanie Cayo ha detto che apparire nel primo film peruviano di Netflix è stata una sfida che l'ha fatta sentire piuttosto nervosa durante la prima settimana di registrazione. Soprattutto perché ha dovuto interpretare il suo ruolo nella Settima Meraviglia del Mondo.

«Ho passato un anno senza calpestare la mia terra, con molta pressione e molti sentimenti contrastanti riguardo al ricongiungimento con il nostro Paese (...) Era come un'overdose di emozioni ogni giorno». Ha detto.

Iglesias ha pensato che fosse difficile mostrare il fascino di Cusco con meno di due ore di nastro. «È molto difficile insegnare molto poco. Questo è un vantaggio e uno sforzo molto importanti nel processo di editing. So che ci sono ancora molte scene da vedere». Ha detto.

«La domenica è difficile anticipare un film con coprifuoco e limiti di tempo limitati, ci sono molti vantaggi e il regista deve essere molto orgoglioso di renderlo possibile». Gli spagnoli hanno detto.

Memes quando è stato rilasciato il trailer

Nuove uscite Netflix. I film diretti da Bruno Assenso saranno disponibili per lo streaming da venerdì 18 marzo fino a quando si incontreranno di nuovo. dopo del cinema peruviano perché è la prima produzione della piattaforma americana nel nostro paese.

