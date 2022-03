Stakovskij a Kalashnikov per difendere Kiev dopo aver sconfitto Federer

Nel 2013, ha avuto una grande sorpresa quando ha sconfitto il grande Roger Federer a Wimbledon. Oggi, il tennista ucraino Sergiy Stakhovsky pattuglia le uniformi militari e Kalashnikov intorno a Kiev, che ha detto che avrebbe protetto «fino alla fine» contro l'esercito russo.

La sua silhouette allungata è rimasta invariata per quasi nove anni dal giorno in cui il mondo lo ha scoperto quando ha preso il 116° posto nella classifica mondiale del tennis e è venuto a celebrare la sua impresa allo stadio di Londra contro Federer, che all'epoca era il difensore del titolo. Quella a cui piace di più.

Sergiy Stakhovsky, che ora ha 36 anni, cammina con una faccia infantile ad un'altezza di 1,93 metri, sulla piazza Maidan nel centro di Kiev durante la guerra, guardando attentamente con gli occhi azzurri in contrasto con la sua uniforme mimetica. Questa volta invece di una racchetta porta un'arma.

«Non ho familiarità con i fucili e non so come reagirei se dovessi uccidere qualcuno». Parla un inglese perfetto. «Non voglio preoccuparmi di questo». Aggiunge.

Poco più di due settimane fa, è tornato in Ucraina e si è unito a una brigata territoriale composta da volontari che hanno aiutato l'esercito a prevenire l'invasione della Russia, iniziata il 24 febbraio.

Dice che quando i russi si avvicinano al centro di Kiev, gli ucraini sono «ben tollerati». «Sapevo che dovevo venire». Lui dice.

- Lontano dai bambini -

Sergiy Stakhovsky, che si è ritirato dal tennis a gennaio dopo gli Australian Open il giorno prima dell'invasione, era in vacanza a Dubai con sua moglie e tre figli, di 4, 6 e 8 anni.

Il giorno dopo, quando vide il suo Paese fare guerra in televisione, fu invaso da «incertezza» e «impotenza». La maggior parte della sua famiglia è in Ucraina.

Nei tre giorni successivi, ha raccolto informazioni per aiutare le persone a mettersi al riparo. «Pieno di adrenalina», «3-4 ore» riuscivo a malapena a dormire e ho perso l'appetito.

Poi ha annunciato a sua moglie che sarebbe andato in Ucraina.

«Ha capito che, nonostante la difficile situazione familiare, non potevo fare altro», ha sottolineato.

«Lasciare i bambini non è qualcosa che mi rende orgoglioso». Lo spiega con una voce spezzata. «Non sanno che sono qui. Perché voglio che si allontanino da tutto questo, ma ho detto loro che torneranno presto, e sono passate due settimane da allora. Solo Dio sa quanti giorni ci saranno». Lui dice.

Come tutti gli ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, Sergiy Stakhovsky può mobilitarsi e durante la guerra non potrà lasciare il paese. Questo tennista trae forza dall'esempio dei suoi compatrioti. Vede che si registra «a migliaia» e mostra la sua «solidarietà».

«Non abbiamo scelta», argomenta. «Se non resistete, non ci sarà più Paese in cui vivere», ha aggiunto.

- Da Federer a Djokovic -

In particolare, vicino all'edificio della presidenza di Volodymyr Zelensky, simbolo della resistenza a Mosca, conduce pattugliamenti quotidiani di due piedi nel centro di Kiev per impedire possibili penetrazioni. «Non faccio altro che pattugliare», stima di «sapere quello che sta facendo» e manovra «con grande coraggio».

Questo tennista gli ha inviato «migliaia di messaggi di sostegno» da «India al Sud America» e ringrazia tutti coloro che sono solidali con le vittime del conflitto.

Tra questi, ci sono «centinaia» di giocatori professionisti che non hanno dimenticato che Sergiy Stakhovsky era uno dei portavoce del circuito.

Roger Federer è uno di loro. «Ha detto che voleva che la pace tornasse presto». E attraverso la fondazione hanno affermato di essere alla ricerca di modi per «aiutare i bambini ucraini».

È stato anche toccato dal messaggio del serbo Novak Djokovic, e «perché abbiamo vissuto da bambino (guerra) e sappiamo esattamente cosa vivono i nostri figli», sottolinea Stakhovsky.

I bombardamenti a Kiev si stanno intensificando. Il tennista ammette di essere «confuso». «Ai russi non interessa sparare a truppe o bambini», dice.

fine/bur/medico/zm