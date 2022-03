Secondo il NYT, gli Stati Uniti stimano che 7.000 soldati russi siano morti in Ucraina.

Washington, 17 marzo L'agenzia di intelligence statunitense stima che più di 7.000 soldati russi siano stati uccisi in una guerra di tre settimane in Ucraina, una cifra che supera i militari statunitensi che hanno perso la vita nella guerra tra Iraq e Afghanistan, secondo il New York Times. Il quotidiano di New York ha avuto accesso ai dati delle agenzie di intelligence statunitensi, che considerano conservatrici le cifre di 7.000 morti tra i ranghi dell'esercito russo. Le vittime avranno un impatto negativo sull'efficacia delle truppe russe, compresi i carri armati da combattimento, hanno detto funzionari statunitensi al New York Times. I funzionari del Pentagono hanno detto al giornale che quando il 10% dei membri militari è stato ucciso o ferito, l'unità non poteva più svolgere azioni di combattimento. Attualmente, più di 150.000 soldati russi stanno partecipando alla guerra in Ucraina e da 14.000 a 21.000 sono rimasti feriti, il che potrebbe significare che la maggior parte delle unità di combattimento è al minimo, riporta il New York Times. Inoltre, l'esercito russo ha perso almeno tre generali sul campo di battaglia, hanno detto funzionari russi, ucraini e della NATO a un quotidiano. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Russia ha iniziato un'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, iniziando a bombardare le principali città, compresa la capitale, provocando morti civili ancora sconosciute e più di 3 milioni di rifugiati. bpm/rrt