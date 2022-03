Quando inizia la «guerra» contro l'inflazione, ci sono più dubbi che la certezza della squadra che la realizzerà.

Come ha anticipato il presidente Alberto Fernández, poche ore dopo l'inizio della lotta contro l'inflazione, il governo ha affrontato le armi necessarie per combattere l'inflazione e le fluttuazioni dei prezzi a febbraio. L'effetto dell'incidente non è stato ancora definito.Settore privato e se stesso.Dirigente aziendale.Nelle ultime ore, si è intensificato il contatto reciproco tra i tre ministeri e le istituzioni che combinano misure di politica economica con il Dipartimento di Stato.

Ci sono molti fattori che devono essere presi in considerazione quando si analizzano le strategie implementate dall'amministrazione. Tre generali e un luogotenente sono responsabili dei dipartimenti dei prezzi con diversi casi e livelli di autorità. Il primo gruppo comprendeva tre ministri che erano membri dell'organigramma (Martin Guzman di Economia, Matthias Krupas di Produzione e Sviluppo e Julian Dominguez dell'Agricoltura). Abbiamo Krupas, Roberto Ferretti e il Ministro del Commercio Interno.

I tre ministri sono stati molto riluttanti a considerare opzioni che il governo considera eccezionali a causa dell'adeguamento delle tariffe all'esportazione, anche per due prodotti agricoli che hanno cercato di differenziare dalla produzione primaria senza l'intervento industriale. Secondo questa logica, la farina di soia e l'olio derivati dalla soia preferiscono i beni a valore aggiunto a un tasso inferiore rispetto alle colture, almeno fino a quando l'aumento non sarà formalizzato.

Senza andare oltre, il ministro Domínguez ha assicurato che la guerra è iniziata in Ucraina solo 13 giorni fa e che i dazi all'esportazione non aumenteranno nemmeno se i prezzi internazionali aumentassero. Anche altri settori delle apparecchiature economiche hanno condiviso una diagnosi con il microfono spento. Le gondole locali hanno registrato un aumento di tre settimane del valore globale e un impatto sostenuto sulla sicurezza del governo, cambiando lo scenario e identificando forti opzioni di ritenuta alla fonte.

Sebbene Ferretti non sia autorevole come i tre ministri, nelle ultime settimane ha preso misure più forti per costruire una diga di contenimento attraverso la fine politica della vicepresidente Christina Kirchner. Fu anche l'unico funzionario a riconoscere pubblicamente che il governo stava perdendo in una «battaglia» che anticipava la metafora di guerra di Alberto Fernández per la crescita alimentare.

Un tiro alla fune tra i quattro terminali di politica economica che incidono sui prezzi alla fine ha sostenuto la posizione del ministro degli Interni, Guzman ha detto che se il governo non interviene nelle ultime ore, ci sarà un «grave shock di regressione» in relazione all'inflazione. Recentemente, Kurfus, che deteneva incarichi ufficiali per Dubai, è rimasto in silenzio, e Dominguez ha intensificato la sua posizione sugli esportatori di carne che hanno minacciato di ritirarsi dall'accordo pubblico di riduzione dei prezzi.

«Ho appena finito un incontro con il consorzio ABC. Coloro che non seguono il loro impegno nei confronti dell'Argentina hanno affermato di non poter continuare ad esportare in Argentina. carne. Abbiamo preso questa decisione in una situazione che aggrava la crisi che sta vivendo il bestiame a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo, della siccità, degli incendi a Corrientes e delle guerre che hanno portato a una carenza di teste di 1,5 milioni di persone «, ha detto il funzionario su Twitter.

Le misure che i governi possono adottare per contrastare l'inflazione sono ovviamente riconosciute e limitate, evitando grandi valanghe a breve termine piuttosto che presentarle come un «pacchetto», almeno per ora. Abbiamo deciso di presentarlo come misura di emergenza. In questo senso, da un lato, potrebbe esserci un aumento delle riserve di farina e olio di soia; l'amministrazione ha escluso la formazione di trust concordati con esportatori e supermercati per sovvenzionare l'aumento di cereali come mais o grano, o prezzi locali per determinati prodotti.

Questo è un esperimento in cui il governo ha già provato prodotti come il petrolio, che è durato fino a gennaio 2023, e recentemente Ferretti ha fatto un piano simile per promuovere i prodotti del grano. Le tensioni con i leader agricoli dopo la chiusura delle esportazioni di farina di soia e petrolio domenica hanno sollevato la questione se il governo potesse adottare misure che richiederebbero consenso. Ad esempio, la Camera di Commercio di CIARA ha già avvertito che un aumento dell'importo della ritenuta alla fonte comporterebbe la rimozione da questo tipo di programma.

A livello valutario, la banca centrale può collaborare con il team tecnico del Fondo monetario per adeguare il livello del tasso di riferimento in modo che corrisponda al tasso di inflazione previsto per rendere i rendimenti in valuta locale ancora più attraenti.Questo tipo di decisione potrebbe essere presa domani giovedì dopo la fine del consiglio di amministrazione direttori dell'organizzazione presieduta da Miguel Pesce.

I quattro terminali di politica economica relativi ai prezzi hanno ostacolato una forte riservatezza nelle ultime ore. Tra gli imprenditori di consumo di massa consultati da Infobae e in regolare contatto con le autorità governative, non sono state ancora notificate misure più serie di controllo dei prezzi come il congelamento dei prezzi dovuto al commercio interno da ottobre a gennaio.

Martedì, Daniel Funes de Rioja, presidente dell'Unione Industriale dell'Argentina (UIA) e capo del Copal, un centro commerciale che raccoglie sale alimentari da tutto il paese, è stato incluso nel prezzo dell'amministrazione e ha iniziato i colloqui con le autorità del commercio interno, anticipando un aumento di 1, 300 prodotti. Dato il nuovo congelamento del governo, «nessuno vuole partecipare a un programma volontario di perdita di denaro, e deve essere eliminato con una risoluzione», ha detto un dirigente di un'importante azienda di consumo di massa.

«Il tasso di inflazione del 4,7% a febbraio è aumentato in primavera a causa del congelamento dei prezzi da ottobre a gennaio. Siamo motivati a mantenere il prodotto a un prezzo di gestione, ma vogliamo essere ragionevolmente onesti su quanto costa», ha insistito un altro uomo d'affari.

Gli imprenditori sono in attesa di una chiamata ufficiale per decidere se esistono altri piani di controllo dei prezzi nelle prossime ore.Inoltre, non è ancora chiaro se le autorità cambieranno come parte di una nuova «guerra» contro l'inflazione, o se tutti i funzionari della regione economica manterranno le loro posizioni, come Ha anticipato Alberto Fernández.

«Nel commercio interno, stiamo spingendo per aggiungere più prodotti e più prodotti all'interno del programma», ha affermato un altro dirigente di una società di consumo di massa. «Sono preoccupato perché tutte le merci al prezzo delle cure stanno saltando fuori dalla gondola, tutto è venduto e praticamente congelato, quindi nessuno può inviare impressioni al supermercato senza previa approvazione», ha esclamato.

Sembra che la prima iniziativa della «guerra» contro l'inflazione sia stata portata avanti ieri pomeriggio da Ferretti. Nel pomeriggio, funzionari di tutto il paese si sono riuniti al 9° piano del Ministero delle Attività Produttive e dello Sviluppo per celebrare la «Giornata dei diritti dei consumatori». Pochi minuti dopo, Indc ha mostrato un tasso di inflazione del 4,7% a febbraio, il più grande aumento alimentare in cinque anni.

