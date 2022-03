Programma di oggi, giovedì 16 marzo Live: programma di visione in diretta e canali TV

Oggi è il giorno in cui si svolgono diverse competizioni nel mondo dei re dello sport. Ecco perché offriamo orari, canali e orari che puoi seguire in tempo reale, minuto per minuto.

La seconda metà del terzo turno della Copa Libertadores si conclude con la partita più forte contro il cattolico U. La Copa Sudamericana continua con sette emozionanti duelli. Senza dubbio, uno degli scontri più attesi è quello tra college ed equità.

Inoltre, oggi c'è una partita di playoff del Qatar 2022 in Oceania, con due partite importanti tra Isole Cook e Isole Salomone, Tahiti vs Vanuatu.

In Europa, la gara di ritorno si gioca in sette partite nel sedicesimo turno di Europa League, e il Bayern Leverkusen è il più atteso contro l'Atalanta. Galatasaray contro il FC Barcelona. Nella Premier League inglese, c'è un duello tra Everton e Newcastle.

I quarti di finale della CONCACAF Champions League si concludono con una partita tra Leon e Seattle Sounders di Raúl Loudiaz.

In America Latina, il calcio colombiano e venezuelano sarà fonte di entusiasmo oggi, con Copa Libertadores e Sudamericana. Gli scontri più attesi includono Atletico Nacional vs Jaguar FC nella BetPlay League, Zamora FC contro UCV per la BetPlay League e Zamora FC contro UCV per la Football League.

Qualificazioni Qatar 2022 — Oceania

9:00 Isole Cook vs Isole Salomone — Elevansport.com

12:00 contro.

Europa League

12h45 Bayern Leverkusen contro Atalante-Stars+, ESPN

12:45 Galatasaray vs FC Barcelona — Stella +, ESPN 2

12h45 AS Monaco contro SC Braga - Star +, ESPN 3

12:45 Crvena Zvezda contro i Rangers FC - Stars +

15h00 West Ham v Siviglia Star +, ESPN 2

15h00 Eintracht Francoforte contro Real Betis - Stern +, ESPN

15:00 Lione vs FC Porto — Stars +, ESPN 3

European League Conference

12:45 The Alkmaar vs Press/Glimt - Stella +

12:45 FC Basilea vs Marcela — Stern +

12h45 Rennes contro Leicester City — Étoiles +

12:45 Copenaghen vs PSG - Stern +

15:00 ALS Roma vs Vitesse - Stern +

15.00 Feyenoord contro Partizan-Stern +

15:00 Ghent contro Park FC - Stars +

15:00 Lask Linz contro Slavia Praha — Etoiles +

Premier League

14:45 Everton contro Newcastle - Étoiles +

Campionato di calcio venezuelano

16:00 Carabobo contro Guyane Minero - Golf TV

18:15 Zamora FC vs UCV - Tour di golf

Coppa del Sud America

17:15 Antofagasta vs Union of Espanola — TV sportiva in diretta sui canali 610 e 619

17:15 La Guaira vs Hermanos Colmenares — TV sportiva in diretta sui canali 610 e 619

17:15 Guaierrena vs Nacional — Sport TV in diretta sui canali 610 e 619

19:30 Junior vs La Equidad — DirecTV Sport sui canali 610 e 619

19:30 Cerro Largo vs Montevideo Wanderers — Sports TV in diretta sui canali 610 e 619

19:30 Guabira vs Jorge Wilstermann — Sports TV in diretta sui canali 610 e 619

9 ottobre alle 19:30 Delfin SC — DirecTV Sport sui canali 610 e 619

Coppa Libertadores

19:30 Il più forte contro American Catholica - Facebook Conmebol Libertadores

Champions League in Nord e Centro America

19:30 Leon contro Seattle Sounders

Campionato Betplay - Colombia

19:45 Atletico Nacional vs Jaguar FC-RCN La nostra TV

Canali di sintonizzazione

Come potete vedere, le partite sono trasmesse da Star+, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Direct TV Sports sui canali 610 e 619, RCN Nuestratele, Golf TV, Golf TV Play e Facebook Conmeball Libertadores e Eleven Sport.com.

