«Perfect Liars» e «The Boulevard»: due successi di Wattpad che saranno serie e film

Wattpad Webtoon Studios, una divisione globale di editoria e intrattenimento progettata per gli appassionati di fumetti e romanzi online, ha annunciato che applicherà due storie popolari scritte in spagnolo per Wattpad: «Perfect Liars» e «Boulevard».

Il fenomeno di Alex Mírez, giovane scrittore de «Il bugiardo perfetto» con 150 milioni di lettori, verrà applicato come serie, e «The Boulevard» letto dallo scrittore Flor M. Salvador sarà un lungometraggio.

Questo è il primo progetto spagnolo finanziato attraverso il Wattpad Webtoon Studios Development Fund, creato appositamente per finanziare e promuovere il progetto sulla base di contenuti distribuiti da queste due piattaforme di lettura online.

Il nuovo progetto si unisce alla proposta sempre crescente dell'azienda, che attualmente sta sviluppando e producendo più di 100 progetti cinematografici e televisivi in tutto il mondo, e registra un passo importante nella creazione di contenuti spagnoli per lo studio Wattpad Webtoon.





Alex Mirez (Caracas, 1994) è uno dei protagonisti della narrativa online. Ha pubblicato il suo primo romanzo «Choking» nel 2016 con l'editore spagnolo Nova Casa, e in seguito ha pubblicato due parti di «The Perfect Liar», che ha registrato più di 80 milioni di letture su Wattpad. Finora, ha scritto 11 romanzi tra reale e digitale, e il più recente «Strange» è stato pubblicato a puntate ogni settimana per più di un anno, e infine nel 2021 In formato reale a giugno È stato modificato.

Il suo dramma giovanile «Perfect Liars» è prodotto in Messico ed è adattato come serie da José Miguel Núñez con le sceneggiatrici Anna Grazales e Paola Mazlum.

Núñez ha lavorato come autore principale della serie originale di Netflix «Rebel» e della serie «Pinches Mumias» (Univision), e poi ha partecipato al progetto, ed è co-produttore e capo scrittore.

I suoi crediti di scrittura includono anche «La Reina del Sur» (Telemundo) e «El Bato» (NBC Universo), tra gli altri. I titoli di coda di Grajales & Mazlum includono l'imminente uscita del film «None of this was a mistake» prodotto da Cinema 226 e Videocine.

Grazales & Mazlum sta producendo 10 serie per Netflix e sta sviluppando programmi per lungometraggi della società vincitrice dell'Oscar Fábula, Warner Media e Sony di Pablo Lalain.

«Perfect Liars» fa parte di una serie di tre libri pubblicati dalla Penguin Random House in Spagna, due dei quali sono apparsi finora e sono stati ristampati 17 volte

«Boulevard» è un romanzo rosa che fa parte di una serie in quattro parti dello scrittore messicano di Wattpad Flor M. Salvador, che sarà adattato da Javier Ruescas, l'autore di successo di libri per giovani. e il prossimo film di Atresmedia Cine, «Somos Fuego», e una serie in fase di sviluppo basata sulla biografia di violinista Aarón Lee, «Chi sono io»

Salvador, che è diventato noto con lo pseudonimo di Ekilorhe di Wattpad, ha studiato medicina, ma dal 2014 ha deciso di dedicarsi alla scrittura e ha pubblicato il suo primo romanzo «Boulevard» sulla piattaforma. Penguin Random House España.Il suo lavoro più recente si chiama «Silence» e tratta argomenti controversi come l'eutanasia, la morte e le relazioni umane.

«Boulevard», trasformato in un film, è prodotto in Spagna.

Aron Levitz, Presidente di Wattpad Webtoon Studios, «Perfect Liars» e «Boulevard» hanno guadagnato popolarità tra milioni di lettori e sono profondamente interessati al mercato ispanofono in tutto il mondo.

Continua a leggere: